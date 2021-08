Bogotá suspende el ingreso de público a estadios por la violencia de aficionados

Vista del estadio de fúbtol Nemesio Camacho El Campín en Bogotá (Colombia). EFE/Leonardo Muñoz/Archivo

Bogotá, 4 ago (EFE).- Las autoridades de Bogotá suspendieron el ingreso de público a los estadios de la ciudad por la violencia protagonizada anoche por hinchas de Independiente Santa Fe y Atlético Nacional durante el partido entre ambos equipos por la tercera jornada de la liga colombiana, que dejó varios heridos.

"No puede ser que después de un año y medio esperando este momento, organizando todo, preparándonos para volver a encontrarnos, para disfrutar de la cultura y el deporte esta sea la respuesta de un grupo de hinchas violentos y desadaptados que deshonra a su hinchada, a su equipo y al fútbol", dijo la alcaldesa de la capital colombiana, Claudia López.

La mandataria condenó los enfrentamientos de anoche en el estadio El Campín, que comenzaron tras el primer tiempo del encuentro cuando fanáticos de Nacional abandonaron su grada y comenzaron a agredir a los de Santa Fe que estaban en una "tribuna familiar" en la que incluso había niños.

Tras el primer ataque de los hinchas visitantes, aficionados del Independiente Santa Fe que estaban al otro lado de la cancha se metieron al terreno de juego y se enfrascaron en una batalla campal con los rivales.

Hinchas de Atlético Nacional golpearon a un joven de 26 años que fue trasladado al Hospital Méderi tras sufrir un trauma craneoencefálico moderado y fractura en la nariz.

"La hinchada, los equipos y la Dimayor (División Mayor del Fútbol Colombiano) tienen que ser capaces de establecer las más severas sanciones por este tipo de actos que rechazamos y condenamos", advirtió López, quien se reúne hoy con la Dimayor y la Comisión de Seguridad y Convivencia en el Fútbol para definir las sanciones a los responsables.

La alcaldesa aseguró que con desmanes "no hay garantías de tener público en los estadios" y pidió responsabilidad de los aficionados, a los equipos y a la Dimayor para que las jornadas deportivas no terminen en "un espectáculo lamentable y grotesco de agresión y violencia".

"Es realmente lamentable y doloroso, y por eso las medidas que anunciamos anoche mismo de suspender indefinidamente el ingreso de público al estadio El Campín y al estadio de Techo", explicó.

Por la violencia en El Campín, 26 personas recibieron atención médica, entre ellos cuatro policías, y tres heridos fueron trasladados a hospitales de la ciudad.

Además, las autoridades detuvieron a tres personas que fueron llevadas a una Unidad de Reacción Inmediata de la Fiscalía General por su presunta responsabilidad en los hechos de violencia.

Colombia permitió el regreso del público a los estadios de fútbol desde el pasado 17 de julio luego de casi 500 días de restricción por la pandemia del coronavirus.

Justamente el último partido que se había disputado en el estadio El Campín con público, antes de que el Gobierno impusiera restricciones por la emergencia sanitaria, fue uno de Independiente Santa Fe y Atlético Nacional que terminó 2-2.