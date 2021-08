Boeing 737 Max se dirige a China para realizar prueba clave

(Bloomberg) -- Un avión Boeing Co. 737 Max está en camino a China para realizar una prueba de vuelo para reguladores, dijeron personas familiarizadas con el asunto, un paso hacia el levantamiento de más de dos años de la puesta en tierra de la aeronave luego de dos accidentes fatales.

El 737-7 despegó del Boeing Field de Seattle alrededor de las 8 a.m. hora local, con destino a John Rodgers Field en las afueras de Honolulu, según FlightRadar24, un sitio de seguimiento de vuelos. Boeing se negó a comentar sobre el vuelo o la actividad en China.

“Boeing continúa trabajando con los reguladores globales a medida que completan sus procesos de validación para comprender mejor las mejoras del avión”, dijo la compañía en un comunicado enviado por correo electrónico.

El vuelo a Hawái es el primer tramo de un viaje a través del Pacífico, dijeron las personas, que pidieron no ser identificadas por tratarse de un asunto privado. Con el Max también excluido del espacio aéreo ruso, el avión de cuerpo estrecho viajará cerca del ecuador a China en lugar de tomar el cruce norte más corto que generalmente toman las rutas comerciales.

Si bien el vuelo de validación del Max en China sería un hito, los reguladores del país aún podrían tardar meses en concluir su trabajo antes de permitir que el avión reanude el servicio comercial. Boeing envió una delegación de alrededor de 35 pilotos e ingenieros a la nación el mes pasado para reunirse con los reguladores y prepararse para las pruebas de vuelo y simulador.

Funcionarios técnicos de la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) de EE.UU. acaban de completar una cuarentena en China, requerida debido a la pandemia de covid-19, por lo que se espera que participen en el programa de prueba, dijo otra persona familiarizada con el asunto.

La FAA es la agencia gubernamental responsable de aprobar la operación del avión en EE.UU. Además, supervisó los esfuerzos durante 18 meses para rediseñar los sistemas del avión mientras estaba en tierra.

