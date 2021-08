Autoridades mexicanas inauguran nuevas instalaciones de productora Argos

Fotografía cedida hoy por Grupo Argos Media donde se observa al productor y periodista Epigmenio Ibarra mientras posa en la Ciudad de México (México). EFE/Grupo Argos Media/SOLO USO EDITORIAL/ SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NITOCIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)

Ciudad de México, 4 ago (EFE).- Con el objetivo de impulsar la industria del cine y la televisión que esté comprometida con las causas sociales en México, autoridades federales y estatales inauguraron este miércoles las nuevas instalaciones de la productora Argos Media Group.

El productor y periodista Epigmenio Ibarra inauguró los estudios Gabriel García Márquez (eGGM), que prometen mejorar la producción de cine mexicano para plataformas digitales o de "streaming".

Ibarra agradeció la oportunidad que México dio a Argos para surgir como independiente en 1993, camino que ahora han seguido cerca de 50 empresas productoras independientes que existen en el país.

Los Estudios Gabriel García Márquez (eGGM), fueron creados en 2016 por la empresa Argos Media Group, propiedad de Ibarra, con la finalidad de impulsar la industria audiovisual en el país a través de servicios de calidad internacional.

Entre las nuevas instalaciones, figuran seis nuevas salas Dolby Atmos, además de CasAzul, una institución educativa dedicada a la formación de actores y que se ha transformado en la Escuela Superior de Artes Escénicas y Audiovisuales del país.

En el evento, le acompañaron las secretarias de Economía, Tatiana Clouthier, y de Cultura, Alejandra Fraustro, además del Gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, y Francisco Ramos, vicepresidente de Netflix.

SABIO APOSTAR POR LA CULTURA

Alejandra Fraustro señaló que "en época de crisis es sabio apostar a la cultura, es sabio apostar a la transformación de lo humano".

Aseguró que la población debe adaptarse al "enorme desafío que representó la covid-19" y resaltó que mientras muchos dieron un paso atrás "Argos dio paso adelante, un paso muy poderoso adelante y hoy estamos siendo testigos de este gran espacio".

Reiteró que, para el Gobierno del presidente, Andrés Manuel López Obrador, el arte y la cultura "son ejes de la transformación de México, no un adorno o accesorio".

Y recordó que, a través de la Secretaría de Cultura y sus instituciones, como el Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE), se impulsa a las industrias creativas del cine y el arte audiovisual.

Dijo que la creación cinematográfica fue una de las áreas que se vio impactada por la pandemia y por ello se debe apostar por reactivar una de las actividades culturales más grandes de México.

"Esta es la nueva época de oro del cine mexicano, no existe un año en el que no tengamos grandes noticias de el arte cinematográfico, del arte audiovisual en el mundo", afirmó.

En tanto, el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, precisó que en México este tipo de negocios tienen un valor superior a los 300 millones de dólares y se espera que para el año 2025, sus servicios puedan llegar al 30 % de los hogares mexicanos.

Del Mazo dijo que Argos seguirá generando contenidos de calidad en el Estado de México y ayudará a formar a los profesionistas que marcarán el ritmo de la historia.

"Con la llegada del campus, Argos ofrece un espacio moderno para la convivencia social y la apertura cultural, que fortalece las estrategias del Estado de México para fortalecer la convivencia pacífica en nuestras comunidades".

En los estudios GGM se realizan todo tipo de producciones audiovisuales como piezas de publicidad y realización de series para plataformas de streaming, entre ellas para Netflix.