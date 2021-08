0-0. El Getafe se lleva el Memorial Carlos Lapetra en los penaltis

El defensa portugués del Real Zaragoza Jair Amador (i) lucha con el turco Enes Ünal (2i), del Getafe, en el partido correspondiente a la 50 edición del Trofeo Ciudad de Zaragoza-Memorial Carlos Lapetra, este miércoles en el estadio de La Romareda. EFE/JAVIER BELVER

Zaragoza, 4 ago (EFE).- El Getafe se llevó el Trofeo Ciudad de Zaragoza-Memorial Carlos Lapetra al imponerse en la tanda de penaltis al anfitrión, el Real Zaragoza, después de que el encuentro acabase con empate a cero.

El partido sirvió como ensayo previo al comienzo de Liga y tanto madrileños como aragoneses lo afrontaron como tal. Para el equipo local, de inferior categoría, supuso una buena prueba en una pretemporada en la que ha dejado buenas sensaciones a pesar de haberse enfrentado a equipos de superior categoría y de contar con un solo fichaje, mientras que para los foráneos quizá las sensaciones no fueran tan buenas porque no hizo valer la teórica diferencia de categoría.

Ambos conjuntos protagonizaron un primer periodo marcado por la presión que ejercían sobre el rival, aunque fue el conjunto aragonés el que supo hacerse con el esférico y moverlo ante un oponente que lo perdía con facilidad cuando lo recuperaba.

El conjunto 'blanquillo' era capaz de robar el balón con una presión alta y aunque se acercaba a los dominios getafenses moviendo bien el balón no era capaz de terminar las jugadas.

Aún así tuvo dos claras ocasiones para haber marcado. La primera por medio del capitán, Alberto Zapater, que en una falta directa en el minuto 6 puso en muchas dificultades al meta visitante, Diego Conde, y la segunda mediado el primer periodo en un centro del lateral izquierdo Pep Chavarría al que no llegaron por muy poco en boca de gol ni Iván Azón, primero, ni Juanjo Narváez, después.

El dominio en la posesión maño se extendió hasta los últimos cinco minutos previos al descanso en los que, por primera vez, el equipo de "Michel" González pudo encadenar varias sucesiones de pases.

Sin embargo, los madrileños tuvieron su primera opción de marcar en un triple remate en un saque de esquina con Mitrovic primero enviando el balón al larguero en un cabezazo y con sendas opciones más de Enes Unal y Olivera tras el barullo posterior en el área.

El conjunto visitante inició mejor el segundo periodo haciéndose con la posesión y llegando en un par de ocasiones con peligro pero el equipo de Juan Ignacio Martínez (JIM) supo equilibrar el juego aunque, como ocurriera en los primeros 45 minutos, apenas gozó de una ocasión, en el 70, con un disparo desde fuera del área de Sergio Bermejo que desvió en una gran intervención Conde.

Sin apenas ocasiones el marcador no se movió y abocó a la tanda de penaltis directamente en la que al final de los cinco primeros lanzamientos se registró un empate a cuatro y que tuvo que ver cómo se lanzaban otros cuatro más para dilucidar el ganador con el acierto final de Chema.

0 - Real Zaragoza: Cristian Álvarez (Ratón, m.46); Fran Gámez (Angel Lopez, m.78), Francés, Jair (Clemente, 74), Chavarría (Nieto, m.60); Bermejo (Carbonell, m.78), Zapater (Adrián, m.60), Eguaras, James (Francho, m.60); Narváez (Pablo Cortés, m.88) e Iván Azón (Puche, m.74).

0 - Getafe: Conde; Damián Suárez (Juan Iglesias, m.46); Djené (Cabaco, min.46), Mitrovic, Olivera (Miquel, m.60); Aleñá (Miranda, m.74), Maksimovic (Timor, m.60), Arambarri (Chema, m.74), Koffi (Hugo Duro, m.74); Unal (Mamor, m.74)y Mata (Sandro, m.60).

Arbitro: García Verdugo (Comité Catalán). Amonestó a Francho, del equipo local y a Miquel, del visitante.

Incidencias: partido amistoso correspondiente al Trofeo Ciudad de Zaragoza-"Memorial Carlos Lapetra" disputado en el estadio de La Romareda ante unos 3.000 espectadores.