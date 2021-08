Yibuti.- Mueren tres personas en enfrentamientos intercomunitarios en la capital de Yibuti

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)



Al menos tres personas murieron el lunes a causa de unos enfrentamientos intercomunitarios registrados en la capital de Yibuti entre miembros de las comunidades afar e issa --la mayoritaria en el país--, según ha confirmado la fiscal general del país africano, Lamisse Mohamed Said.



"Muchos actos criminales de una gravedad extrema han sido constatados", ha dicho Mohamed Said, quien ha detallado que los incidentes tuvieron lugar en los barrios de Arhiba y Quartier 7 de Yibuti, así como en la ciudad de Balbala.



Así, ha señalado que varias casas han sido incendiadas y se ha "violentado gratuitamente a personas", antes de agregar que "las investigaciones en marcha y muchos delincuentes han sido ya detenidos", según ha informado la agencia estatal yibutiense de noticias, ADI.



"Tengo que precisar que estos actos son intolerables y que adoptaremos medidas firmes contra todos aquellos que provoquen problemas y cometan estos crímenes en nuestro país, en línea con las leye sen vigor", ha subrayado.



Por su parte, el ministro del Interior, Said Nuh Hasán, ha prometido igualmente que se adoptarán medidas contra los responsables de los incidentes. "Esto no será tolerado y haremos todo lo posible para que los responsables de estos actos sean juzgados y garantizar totalmente el orden público", ha zanjado.



Yibuti, que hace frontera con Somalia, Etiopía y Eritrea, se ha mantenido relativamente estable durante los últimos años y cuenta con bases militares de Estados Unidos y Francia. Durante los últimos días han aumentado las tensiones en redes sociales al hilo de los conflictos intercomunitarios en Etiopía.