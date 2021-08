Un "hit" para el verano: ensalada de manzana y apio

ARCHIVO - Láminas finas de manzana entre bocados de apio, pepino, tomate y cebolla. Foto: Doreen Hassek/hauptstadtkueche.blogspot.com/dpa

"An apple a day keeps the doctor away" ("Una manzana al día mantiene alejado al médico"), reza el refrán en inglés. La manzana es una fruta deliciosa, muy usada en pastelería, pero que sin embargo también se presta a otro tipo de preparaciones, incluso saladas. Como por ejemplo, esta ensalada con apio que combina distintos aromas y texturas. Por otra parte, las ensaladas son un plato fresco y rico, ideal para las temperaturas altas del verano. Esta, en particular, es además ideal para llevar a una reunión con amigos y acompañar, por ejemplo, carne grillada. Dada su combinación inusual, es probable que al principio los comensales la miren de reojo con escepticismo, pero finalmente terminarán sucumbiendo a su sabor y pidiendo la receta. Así que... ¡manos a la obra! Ingredientes para 4-6 personas: 4 tallos de apio, 1 pepino, 500 gramos de tomates cherry, 2 cebollas moradas, 4 manzanas, 2 cucharadas de alcaparras, 4 cucharadas de aceite, 4 cucharadas de vinagre con hierbas, 1 cucharada de perejil picado, 1 cucharada de eneldo picado, azúcar, sal y pimienta a gusto. Preparación: 1. Limpiar los tallos de apio, el pepino, los tomates cherry y las cebollas y cortarlos en bocados. 2. Picar las hojas del apio y reservar aparte. 3. Cortar las manzanas en láminas finas. 4. Hacer una aderezo con el resto de los ingredientes y las hojas de apio y colocar sobre la ensalada. Dejar macerar cinco minutos, ¡y a disfrutar! dpa