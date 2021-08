Tijanóvskaya: la muerte de un activista en Kiev prueba que nadie está a salvo

La líder de la oposición bielorrusa en el exilio, Svetlana Tijanóvskaya, expresó este martes sus condolencias por la muerte de un activista bielorruso en Kiev y afirmó que ese suceso confirma que los bielorrusos no pueden sentirse seguros "ni en el exterior". EFE/EPA/ANDY RAIN

Moscú, 3 ago (EFE).- La líder de la oposición bielorrusa en el exilio, Svetlana Tijanóvskaya, expresó este martes sus condolencias por la muerte de un activista bielorruso en Kiev y afirmó que ese suceso confirma que los bielorrusos no pueden sentirse seguros "ni en el exterior".

"Los bielorrusos no pueden sentirse seguros ni cuando están en el extranjero mientras haya gente que quiere vengarse de ellos y esconder la verdad", escribió Tijanóvskata en Telegram.

El líder de la organización humanitaria Casa de Bielorrusia en Ucrania (BDU), Vitali Shishov, quien se hallaba desaparecido desde ayer, fue hallado ahorcado en un parque de Kiev, informó hoy la Policía de la capital ucraniana.

Los compañeros de Shishov denunciaron que no sabían nada de él desde la mañana de este lunes, cuando no regresó a su casa después de salir a correr.

El activista, de 26 años, había comentado hace unos días a sus compañeros que se sentía vigilado y que desconocidos habían intentado trabar conversación con él.

"Vitali Shishov ayudaba a bielorrusos y fue hallado ahorcado, igual que Nikita Krivtsov en su momento", dijo Tijanóvskaya al recordar la muerte de un participante en las protestas antigubernamentales en Bielorrusia en agosto pasado.

La política, que abandonó Bielorrusia poco después de los comicios del 9 de agosto de 2020, calificados de fraudulentos por la oposición y varios países occidentales, subrayó que la muerte de Shishov tuvo lugar en el extranjero.

"Al igual que la toma de rehenes a bordo de un avión de otro país (en alusión al aterrizaje forzoso de un avión de Ryanair en Minsk) y el intento de repatriar a la fuerza a una atleta bielorrusa no leal (al régimen) desde el territorio de otro país", escribió Tijanóvskaya.

Asimismo, la líder opositora agradeció a Ucrania por la apertura de un caso penal tras la muerte del activista bielorruso y su disposición a esclarecer la verdad.

Este lunes Tijanóvskaya criticó al Gobierno bielorruso por el intento de "secuestrar y llevar por la fuerza de Tokio a Bielorrusia" a la velocista Kristina Tsimanouskaya y aseguró que el caso de la atleta demuestra que cualquier bielorruso puede convertirse en rehén "si tiene el coraje de hablar".