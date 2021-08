Sueco Duplantis logra oro en salto pértiga pero no puede batir su récord mundial, bronce para Brasil

Ago 3, 2021. Foto del martes del sueco Armand Duplantis durante la final del salto con pértiga en Tokio. REUTERS/Aleksandra Szmigiel

Por Sudipto Ganguly

TOKIO, 3 ago (Reuters) - El plusmarquista mundial sueco Mondo Duplantis ganó el martes la medalla de oro en salto con pértiga en los Juegos Olímpicos con marca de 6,02 metros, aunque no pudo batir su propio récord planetario.

Duplantis, de 21 años, sigue siendo el único hombre que ha superado los seis metros este año.

El bicampeón mundial estadounidense Sam Kendricks no estuvo en Tokio para desafiarlo tras perderse los Juegos por un positivo de coronavirus.

El sueco sólo necesitó cinco saltos durante la final para superar el listón con alturas de 5,55; 5,80; 5,92; 5,97 y el salto ganador del oro de 6,02 mts.

"Es una sensación surrealista, de verdad, todavía no sé cómo explicarlo", dijo Duplantis tras dedicar una hora a cumplir sus compromisos con los medios de comunicación. "Es algo que he querido durante mucho tiempo y ahora que por fin lo he logrado, es una locura".

Duplantis acaparó la atención cuando superó en dos ocasiones el récord mundial de 6,16 metros -con saltos de 6,17 y 6,18 metros- en febrero del año pasado en el circuito mundial en pista cubierta.

Tras sellar su medalla de oro en una noche cálida y húmeda en Tokio, Duplantis intentó volver a batir el récord mundial subiendo el listón hasta los 6,19 metros y obligando a los pocos cientos de espectadores del Estadio Olímpico a permanecer en sus asientos.

En su primer intento pasó el listón, pero su pecho tocó la barra en la bajada. Duplantis lo intentó dos veces más, pero no le fue posible superar el obstáculo.

El estadounidense Chris Nilsen fue plata con marca de 5,97 metros, mientras que el brasileño Thiago Braz, que ganó el título en sus Juegos Olímpicos de Río de Janeiro hace cinco años, se hizo con el bronce con 5,87 mts.

(Reporte de Sudipto Ganguly; Editado en español por Javier Leira)