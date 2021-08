Rusia.- Rusia expulsa a un diplomático de Estonia en medio del deterioro de las relaciones bilaterales

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)



El Gobierno de Rusia ha anunciado este martes la expulsión de un diplomático de la Embajada de Estonia en Moscú, en medio de un aumento de las tensiones bilaterales durante las últimas semanas tras la expulsión del cónsul estonio en la ciudad de San Petersburgo, Mart Latte.



Así, el Ministerio de Exteriores ruso ha detallado que la decisión afecta a un miembro de la Embajada estonia en Moscú y ha destacado que llega tras la expulsión de un diplomático ruso en respuesta a la citada expulsión de Latte, quien fue declarado 'persona non grata'.



"Pedimos a los socios estonios que paren y que no compliquen aún más una situación que ya han agravado hasta el límite", ha dicho a través de un comunicado publicado en su página web, al tiempo que ha resaltado que dará "una nueva respuesta decisiva" en caso de que las autoridades estonias no cambien su postura.



Por último, el Ministerio de Exteriores ruso ha sostenido que "la total responsabilidad del deterioro de las relaciones bilaterales es de Estonia". El Servicio Federal de Seguridad detuvo a Latte durante varias horas después de que este recibiera, en principio, información clasificada. Sin embargo, las autoridades estonias tacharon su arresto de "provocación" y anunciaron la expulsión del citado diplomático ruso.