Rudy Fernández: "A seguir trabajando para cosechar títulos con la selección"

Damian Lillard de EEUU, lanza el balón ante la marca de Rudy Fernández (d) de España, durante un partido por los cuartos de final de baloncesto masculino en los Juegos Olímpicos 2020, este martes en la Super Arena de Saitama (Japón). EFE/Enric Fontcuberta

Saitama (Japón), 3 ago (EFE).- El capitán de la selección española Rudy Fernández dijo tras la derrota contra Estados Unidos (85-91), que les elimina de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, y tras la retirada del equipo de Pau y Marc Gasol, que hay que "seguir trabajando para seguir cosechando títulos" con la selección.

"Cremo que hemos planteado un buen partido, con algunos fallos, nos tenemos que ir satisfechos, esto continúa, hay jugadores jóvenes que vienen con muchas ganas y a seguir trabajando para seguir cosechando títulos con esta selección", manifestó el alero del Real Madrid tras el partido en el Saitama Super Arena.

Preguntado por la generación de jugadores, de la que forma parte, y que está acabando su etapa en el conjunto nacional, Rudy se mostró "orgulloso" de haber participado en ese proceso.

"España ha intentado competir de tú a tu contra todos y hoy se ha demostrado también. El equipo siempre intenta dar la cara, cuando las cosas están mal es cuando más unidos estamos y cuando tenemos estas adversidades el equipo crece. Nos hubiera gustado acabar la Olimpiada de otra manera, pero tenemos que estar con la cabeza bien alta por el trabajo hecho y ahora a descansar porque ha sido una temporada muy larga", consideró.

El exterior admitió que el apartado físico pudo ser clave para la derrota. "Posiblemente, el desgaste que hicimos contra Eslovenia fue muy fuerte y tener menos de 48 horas para descansar en jugadores tan veteranos como nosotros... y ellos físicamente se ha visto en el tercer y último cuarto han terminado con un punto más de fuerza que nosotros", opinó.

España no tuvo suerte con el sorteo, que le emparejó con Estados Unidos al no haber podido ser primera de grupo, lo que le habría permitido evitar al equipo norteamericano.

"Es cierto que el cambio de formato que propuso la FIBA era sorteo puro y duro, en ese sentido es cara o cruz, te toca un equipo u otro. Todos los deportes menos el nuestro han seguido igual, pero eso queda a un lado, no hay que pensar en ese tipo de cosas, hay que pensar que nos vamos con la cabeza bien alta", finalizó Rudy.