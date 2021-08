Rey Felipe.- Sánchez evita opinar sobre una posible vuelta del emérito a España y niega haberlo tratado en su reunión con Felipe VI

03-08-2021 El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ofrece una rueda de prensa a su llegada al Palacio de Marivent, a 3 de agosto de 2021, en Palma de Mallorca, Mallorca, (España). Se trata del tradicional encuentro que el monarca realiza con el dirigente del Ejecutivo durante su estancia de verano en Mallorca. El último encuentro entre Sánchez y el Rey fue en la XXIV Conferencia de Presidentes Autonómicos, que tuvo lugar en Salamanca el pasado viernes. POLITICA Isaac Buj - Europa Press



El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha evitado pronunciarse sobre si vería justa una posible vuelta del rey emérito Juan Carlos I a España cuando se cumple un año de su marcha, y ha negado que esta cuestión haya sido objeto de debate en el despacho que ha mantenido esta mañana con el Rey Felipe VI en el Palacio de Marivent (Palma de Mallorca).



En declaraciones a los medios de comunicación, Sánchez ha rehuido de una pregunta sobre la posible vuelta del rey emérito y sí que ha reafirmado el "compromiso" del Gobierno con la actualización y transparencia de la Corona.



En cualquier caso, el jefe del Ejecutivo no ha hecho ninguna referencia explícita al rey emérito y ha puesto en valor el "compromiso" del actual jefe del Estado con la "actualización y la transparencia" de la Casa Real.



Durante su intervención, Sánchez ha reconocido que "han cambiado muchas cosas" desde que el rey emérito se marchara del país rumbo a Emiratos Árabes, pero lo que no ha cambiado, según las palabras del presidente del Gobierno, es el compromiso del Ejecutivo con "las instituciones constitucionales".



No obstante, el jefe del Ejecutivo tampoco ha valorado las opiniones de algunos ministros de Unidas Podemos, como la secretaria general de la formación 'morada' y ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, criticando los escándalos de "corrupción e impunidad" del Rey emérito Juan Carlos I.



"Lo que les he dicho, el Gobierno está comprometido con todas y cada una de las instituciones constitucionales. Nosotros lo que hacemos es valorar muy positivamente ese ejercicio de transparencia, de actualización que a lo largo de su reinado, Felipe VI ha venido desarrollando en la Corona", ha respondido Sánchez, que ha negado que se haya abordado algún asunto relacionado con el emérito en su despacho de Marivent.