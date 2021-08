Presidente de Perú anuncia el fin de la protesta contra la minera Las Bambas

Imagen de archivo del presidente de Perú, Pedro Castillo. EFE/EPA/Presidencia de Perú /Archivo

Lima, 2 ago (EFE).- El presidente de Perú, Pedro Castillo, anunció este lunes que los pobladores de Chumbivilcas, en la región Cusco, levantaron la medida de protesta que estaba activa hace once días contra la minera china MMG Las Bambas, al sureste del país.

"Hoy gracias al diálogo entre el premier, Guido Bellido, y nuestras hermanas y hermanos cuzqueños se levantó el paro de 11 días en Chumbivilcas", informó Castillo a través de su cuenta en Twitter.

El mandatario agregó que "junto al pueblo, nuestro Gobierno renueva el compromiso de crear salidas pacíficas a los conflictos sociales. ¡Unámonos por el Perú!".

En el mismo sentido, Bellido informó que van a instalar una mesa de diálogo "en la que abordaremos cada uno de los pedidos para darles solución".

"A ese acuerdo hemos llegado con los presidentes de las comunidades y los frentes de defensa. Ese es el compromiso", apuntó el primer ministro tras visitar Cusco acompañado por los ministros de Desarrollo Agrario, Víctor Maita, y de Energía y Minas, Iván Merino.

DIEZ DÍAS DE PROTESTAS

Las comunidades campesinas aledañas a Las Bambas acataban un paro para exigir que el Ejecutivo deje sin efecto una resolución del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) que declaraba a los caminos de las comunidades como vías nacionales de la región Cusco y daba, por tanto, luz verde a la circulación de vehículos pesados de la empresa minera.

Los manifestantes argumentan que la norma no les fue consultada y reclaman la compensación e indemnización por los daños y perjuicios ambientales, así como el pago de los derechos de servidumbre minera.

La semana pasada, el secretario del Frente de Defensa de los Intereses de la provincia de Chumbivilcas, Wilber Fuentes, anunció que la protesta se prolongaría como mínimo hasta el 4 de agosto, a la espera de que se realizara el cambio de Gobierno.

193 CONFLICTOS SOCIALES

La polémica de Las Bambas en Chumbivilcas es apenas uno de los 193 conflictos sociales que hereda el Gobierno de Castillo y Bellido, según el último reporte de la Defensoría del Pueblo, detalla que la mayoría de casos tiene que ver con cuestiones socioambientales, principalmente por conflictos vinculados a la minería.

Las Bambas, traspasada en 2014 de la suiza Glencore a MMG, de capitales chinos, por unos 10.000 millones de dólares, se encuentra en la provincia de Cotabambas, en la región Apurímac, a 4.000 metros de altitud.

Desde entonces, el paso de los camiones por las comunidades aledañas, que no estaba previsto inicialmente en el proyecto, ha sido el motivo de un conflicto, con periódicas protestas que tuvieron graves picos de violencia en los que murieron cuatro personas entre 2015 y 2016.

El yacimiento tiene reservas calculadas en 6,9 millones de toneladas de cobre, de las que 452.000 fueron extraídas en 2018, lo que supone un 2 % de las 20 millones de toneladas que se produjeron a nivel mundial y un 18,8 % de las 2,4 millones de toneladas que aportó Perú, el segundo productor mundial de cobre, plata y zinc.