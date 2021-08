Portaltic.-Spotify prueba una suscripción económica con anuncios y menos restricciones

MADRID, 3 (Portaltic/EP)



Spotify ha diseñado un plan de suscripción económico con el que ofrece acceso a su plataforma de 'streaming' de música manteniendo los anuncios pero sin algunos de los límites presentes en la versión gratuita.



Spotify Plus es una suscripción actualmente en pruebas con un número limitado de usuarios por la que solo se cobraría 0,99 dólares al mes, una décima parte de lo que cuesta el servicio premium (9,99 dólares/euros).



Como explican en The Verge, aunque Spotify Plus mantiene los anuncios, al igual que ocurre en la versión gratuita, esta modalidad incluye alguna función adicional de la suscripción premium, ya que elimina el límite al número de pistas que el usuario puede saltar a la hora y le permite elegir las canciones que quiere escuchar.



La compañía tecnológica ha confirmado la prueba al medio citado. "Siempre estamos trabajando para mejorar la experiencia de Spotify y rutinariamente realizamos pruebas para informar nuestras decisiones", ha dicho un portavoz.



También YouTube ha iniciado las pruebas de una nueva suscripción más económica. En este caso, la plataforma de vídeo elimina los anuncios, pero retira algunas de las características presentes en la modalidad Premium, como la descarga para la escucha sin conexión o la reproducción en segundo plano.