O.Próximo.- Heridos seis palestinos en una operación de las fuerzas de seguridad de Isael en Cisjordania

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)



Al menos seis palestinos han resultado heridos, uno de ellos de gravedad, en el marco de unos enfrentamientos registrados durante una operación de las fuerzas de seguridad israelíes en la ciudad cisjordana de Yenín, según han confirmado fuentes de seguridad palestinas.



Según las informaciones recogidas por la agencia palestina de noticias WAFA, las fuerzas israelíes han lanzado una operación encubierta en una zona industrial de Yenín contra varios sospechosos, lo que ha derivado en un enfrentamiento armado.



La Policía israelí ha confirmado la operación y ha indicado que los agentes "han neutralizado a varios terroristas" que abrieron fuego y lanzaron explosivos y cócteles molotov contra las fuerzas de seguridad, tal y como ha recogido el diario 'The Times of Israel'.



Asimismo, ha resaltado que los agentes israelíes no han resultado heridos, si bien un vehículo blindado ha sufrido daños a causa del impacto de proyectiles. La Policía no ha informado de detenidos ni ha dado detalles sobre el objetivo de la operación.



Por otra parte, cuatro palestinos han resultado heridos por la represión de una protesta en Yabal Sabí, en los alrededores de la ciudad de Nablús, según la Media Luna Roja palestina. Durante los últimos días se han registrado protestas en la zona contra los planes para construir un asentamiento en la zona.