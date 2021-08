Noruego Warholm destroza el récord mundial y gana oro olímpico en 400 metros con vallas

Noruego Karsten Warholm posa junto a su récord mundial con el que ganó la medalla de oro en 400 metros con vallas. Estadio Olímpico, Tokio, Japón. 3 de agosto de 2021. REUTERS/Andrew Boyers

TOKIO, 3 ago (Reuters) - Se preveía un récord mundial, pero el noruego Karsten Warholm tuvo que destruirlo por completo para mantener a raya al estadounidense Rai Benjamin y llevarse el oro el martes en los 400 metros con vallas, en lo que será una de las grandes carreras olímpicas de todos los tiempos.

El mes pasado, Warholm batió la marca mundial de 29 años de Kevin Young con un tiempo de 46.70 segundos, pero él mismo pulverizó su propio récord con una asombrosa carrera de 45.94. Benjamin le presionó hasta el final para conseguir la plata en 46.17, también medio segundo por debajo del antiguo récord.

El brasileño Alison dos Santos, de 21 años, se quedó con el bronce en 46.72, también mejorando la marca anterior de Young, ya que seis de los siete primeros clasificados establecieron récords nacionales o continentales.

"¿Conoces el cliché de que aún no lo has asimilado? No creo que lo haya hecho, pero me siento extasiado. No puedo creer el tiempo, muchas veces me preguntan por la carrera perfecta, he dicho que no existe, pero esta es lo más cerca que he estado", dijo Warholm.

"Al entrar a la carrera me dije a mí mismo, recuerda todo el trabajo que has hecho. Era lo único que faltaba en mi colección (de medallas), no puedo describir lo importante que es esto para mí. Esto es lo que hago de la mañana a la noche, es enorme", agregó.

Los nuevos zapatos con tecnología de carbono pueden contribuir a la racha de tiempos fulgurantes que se están viendo en Tokio, pero incluso si hubieran corrido descalzos, los dos grandes rivales habrían dado un espectáculo para recordar.

El doble campeón mundial Warholm corre cada carrera como si estuviera como si tratara de batir el récord mundial, y el mes pasado en Oslo, finalmente eliminó la marca que Young registró en los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992, y parece que se quitó un peso de encima.

Con Benjamin registrando un tiempo de 46.83 en las pruebas de Estados Unidos, el récord se esperaba que se batiera en Tokio, pero nadie podría haber predicho los enormes piques que dieron ambos atletas.

En perfectas condiciones, los dos jóvenes de 25 años saltaron y entraron codo a codo a la recta final, donde Warholm se adelantó.

Cuando vio el asombroso tiempo, Warholm pareció estar conmocionado, se rasgó la camiseta y se golpeó el pecho en señal de celebración antes de arrodillarse.

Benjamin habría estado igualmente asombrado con su tiempo, más aún por ser lo suficientemente bueno para el segundo lugar.

"Los dos destrozaron el antiguo récord mundial, no es de extrañar que se rompa la camiseta: es un superhombre en esta prueba", dijo el comentarista de la BBC y ex campeón mundial de 1,500 metros, Steve Cram.

"No puedo creer lo que acabamos de ver, dos hombres corriendo tiempos que sólo se pueden soñar. Dos Santos estaba casi dentro del antiguo récord mundial y estaba a kilómetros de distancia", agregó.

El ex campeón mundial de 110 metros con vallas, Colin Jackson, señaló: "Cuando se habla de récords mundiales, esto está a la altura de Usain Bolt en 9.58 segundos en los 100 metros, junto a los 10.49 segundos de Flo Jo en los 100 metros.

"Este es uno de los récords mundiales más destacados y estoy bastante seguro de que ese récord mundial me sobrevivirá", apuntó.

(Reporte de Carlos Calvo Pacheco)