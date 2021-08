Musk gana disputa por terrenos en Texas para complejo Starbase

(Bloomberg) -- Reguladores petroleros de Texas votaron de forma unánime a favor de la compañía de cohetes SpaceX de Elon Musk en una disputa por terrenos que ya se están utilizando para construir el complejo Starbase del multimillonario cerca de la frontera con México.

Los miembros de la Comisión de Ferrocarriles de Texas, el principal regulador de la industria de petróleo y el gas natural del estado, votó el martes 3 a 0 para designar a la unidad Lone Star Mineral Development de SpaceX como el operador de petróleo y gas natural en 24 acres que se están desarrollando para respaldar la instalación de lanzamiento de cohetes del multimillonario cerca de la desembocadura del río Bravo.

Dallas Petroleum Group reclamó la propiedad de la tierra y un par de pozos inactivos allí después de un acuerdo de octubre de 2017 con Sanchez Energy, que vendió el terreno a la subsidiaria de SpaceX, Dogleg Park LLC, el año pasado, según muestran los documentos. El personal de la Comisión de Ferrocarriles determinó que Sanchez continuó pagando impuestos a la propiedad por la tierra, mientras que Dallas Petroleum Group no intentó hacerlo hasta poco antes de una audiencia en enero de 2021 para la disputa.

Matt Williams, presidente de Dallas Petroleum, dijo a través de un mensaje de texto que la compañía planea apelar la decisión. Bajo la ley estatal, el perforador privado tiene derecho a presentar una demanda para disputar la decisión del Comisionado de Ferrocarriles.

Una audiencia anterior en el caso reveló que SpaceX planea perforar pozos de gas natural cerca del sitio de lanzamiento y usar el metano que extrae “para las operaciones de sus instalaciones de cohetes”. SpaceX también planea construir dos plantas de energía a gas natural y equipos de refrigeración para producir metano líquido, según documentos de la Administración Federal de Aviación. Cuando se combina con oxígeno líquido y otros compuestos, el metano líquido se puede utilizar como combustible para cohetes.

Nota Original:Musk Wins SpaceX Starbase Land Dispute in Texas Regulator Vote

More stories like this are available on bloomberg.com

©2021 Bloomberg L.P.