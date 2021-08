"Mi recompensa ha llegado", celebra medallista de plata española Portela

La española Teresa Portela celebró este martes como "una recompensa" la medalla de plata ganada en Tokio-2020 en la prueba K1 200 del piragüismo, en sus sextos Juegos Olímpicos.

"Estoy supercontenta y emocionada por poder cumplir mi sueño. Mi sueño era poder estar en mis sextos Juegos Olímpicos, algo increíble, y siempre había soñado este momento: subirme al podio", comentó Portela, de 39 años, en conferencia de prensa.

"Al final siento que mi recompensa ha llegado", expresó la piragüista, que ha competido consecutivamente en Sídney-2000, Atenas-2004, Pekín-2008, Londres-2012 y Río de Janeiro-2016.

Portela marcó 38.883, quedando 763 milésimas por detrás de la neozelandesa Lisa Carrington, que ganó su tercer oro olímpico en esta prueba con un tiempo de 38.120.

"Estoy muy, muy, muy feliz y agradecida a con mi equipo", agregó Portela, que le dedicó su medalla a su hija de 7 años.

El éxito, después de tanta lucha, impulsa a la atleta española a seguir adelante, por lo que aún no piensa en el retiro.

"Quiero seguir disfrutando de este deporte. Todos estos años he trabajado duro, eso me ha llevado hasta aquí, y quiero seguir pensando en piragüismo. ¿Por qué no estar en París-2024", expresó. "París está a la vuelta de la esquina".

Portela tuvo palabras de admiración hacia la ganadora Carrington.

"Es una inspiración (...). Siento que a las demás rivales nos obliga a tener que mejorar y el objetivo es estar lo más cerca posible de ella", manifestó. "La competencia lo hace a uno mejor".

