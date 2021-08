México reporta 18.911 nuevos contagios y 657 nuevas muertes por coronavirus

Personas hacen fila para comprar oxígeno debido al incremento de casos de la COVID-19, hoy en el municipio de Tehuantepec, estado de Oaxaca (México). EFE/Luis Villalobos

Ciudad de México, 3 ago (EFE).- La Secretaría de Salud de México reportó este martes 18.911 nuevos contagios confirmados de la covid-19, para un total de 2.880.409 casos, además de 657 muertes, hasta alcanzar los 241.936 decesos, en plena tercera ola de la epidemia.

El número de casos superó los 18.670 reportados el 28 de enero pasado.

Con estos registros, México es el cuarto país del mundo con más muertes por covid-19, por detrás de Estados Unidos, Brasil y la India, y es decimosexto en número de contagios confirmados, según el recuento de la Universidad Johns Hopkins.

México se encuentra en plena tercera ola de covid-19, con varios días registrando más de 19.000 contagios diarios, unas cifras que no se veían desde el pico de la segunda ola, el pasado enero.

Además, las autoridades sanitarias creen que, con base en las actas de defunción, la pandemia ha dejado en realidad más de 350.000 muertos en el país y estiman que el país acumula en realidad 3.078.592 casos de contagios.

De esta cifra, están activos 123.109 casos que han presentado síntomas durante los últimos 14 días y que representan el 3,9 % del total.

Mientras que desde el inicio de la pandemia se han recuperado 2.257.443 personas.

La ocupación media de camas generales en los hospitales mexicanos es del 49 % y del 31 % para camas de terapia intensiva.

Con respecto a las defunciones, Ciudad de México -el foco de la pandemia- acumula el 19 % de todos los decesos a nivel nacional; es decir, casi una de cada cinco muertes.

PLAN DE VACUNACIÓN

En el informe, las autoridades también indicaron que hasta ahora el programa de vacunación, que contempla a todos los mayores de 18 años, ha administrado 68,08 millones de dosis de la vacuna contra la covid-19, al sumar 481.099 en la jornada del lunes.

El reporte también precisó que 25,91 millones de personas han completado el esquema completo de vacunación, de 126 millones de habitantes que tiene el país.

Este martes, México recibió 313.560 dosis de la vacuna Pfizer-BioNTech y 1.769.500 dosis de AstraZeneca.

Desde el 23 de diciembre de 2020 el país ha recibido en total 88,62 millones de dosis de la británica AstraZeneca, la rusa Sputnik V, las estadounidenses Pfizer y Johnson & Johnson, además de las chinas CanSino y Sinovac.

También este día, el estratega del Gobierno mexicano contra el coronavirus, Hugo López-Gatell, afirmó que el 97 % de los hospitalizados de covid-19 durante la actual tercera ola de contagios no están vacunados y llamó a la población a inmunizarse.

"El 97 % de las personas que hoy están hospitalizadas por covid-19 no se vacunaron. El 3 % restante son personas que tienen alguna enfermedad que causa una inmunodepresión importante y posiblemente esto está contribuyendo a que no tenga toda la efectividad la vacuna", dijo durante la rueda de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador.