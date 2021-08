México.- El INE confirma un 7,1% de participación en la consulta de López Obrador sobre juzgar a expresidentes

El 97,92 por ciento apoya iniciar el proceso de "esclarecimiento" de posibles delitos, pero el resultado no es vinculante



MADRID, 3 (EUROPA PRESS)



El Instituto Nacional Electoral (INE) de México ha confirmado este lunes que la consulta popular sobre el proceso de "esclarecimiento" de posibles delitos de expresidentes mexicanos ha tenido solo un 7,11 por ciento de participación.



El ente ha indicado que 6.663.208 personas acudieron a las urnas en la jornada de votación de este domingo, que ha resultado con un 97,72 por ciento de votos a favor de juzgar a los mandatarios por una serie de decisiones políticas, si bien este resultado no es vinculante al estar la participación muy lejos del 40 por ciento mínimo requerido.



Un 1,54 por ciento votó en contra del proceso y el 0,73 por ciento de los votos fueron nulos, según ha detallado el INE en base al recuento final, informa el medio mexicano 'Milenio'.



Pese a la baja participación, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se ha mostrado este lunes "contento" con los resultados de la consulta popular, la cual ha considerado "trascendental" y un triunfo para el país.



"Independientemente de lo que decidieron votar y a pesar de que la pregunta era confusa, la gente sí se dio cuenta de lo que se trataba, porque la mayoría votó a favor", ha dicho antes de que el INE emitiese los resultado finales.



Asimismo, ha rechazado que sea un "fiasco" que la participación se encuentre en torno al 7 por ciento. "No es un fracaso, porque la democracia no fracasa, es el mejor sistema de gobierno y de vida", ha insistido.



A pesar de los resultados, López Obrador no ha descartado la posibilidad de que se produzcan juicios contra los cinco expresidentes que le precedieron en el cargo. "La autoridad tiene en todo momento el derecho de actuar, cuando se trata de asuntos judiciales. Siempre y cuando haya pruebas y elementos esto queda abierto", ha aseverado.



La consulta fue planteada por el presidente y el gobernante Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) para decidir si se iniciaba un proceso de "esclarecimiento" de una serie de decisiones políticas tomadas por los presidentes del país desde 1988 a 2018, que según el Gobierno fueron cometidas como parte de un supuesto delito de corrupción.



Afectaba a los exmandatarios Carlos Salinas y Ernesto Zedillo, ambos del Partido Revolucionario Institucional (PRI); Vicente Fox y Felipe Calderón, del Partido Acción nacional (PAN, centroderecha); y Enrique Peña Nieto, que recuperó la presidencia para el PRI.