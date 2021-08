Mexicano Rommel Pacheco se despide de los clavados con un sexto puesto en Tokio-2020

Rommel Pacheco, único representante mexicano en la final del salto de trampolín 3 metros, no pudo despedirse con una medalla en su última competición antes del retiro, pero finalizó en la 6ª plaza, la mejor participación en tres presencias olímpicas en esta prueba.

"Me hubiera encantado retirarme con la medalla, pero me voy feliz y satisfecho por los 28 años de carrera que he tenido, con haber estado en Juegos Olímpicos y con haber sido abanderado" de México en Tokio-2020, comentó tras su actuación este martes en el Centro Acuático de la capital nipona.

"Pero sobre todo me voy con el cariño de la familia de los clavados", añadió el saltador de 35 años tras finalizar la competición en el sexto puesto, con 428.75 puntos.

Pacheco obtuvo su mejor puesto en una final olímpica individual en tres participaciones en el trampolín 3 metros, aunque su mejor resultado fue un 5º puesto en Rio-2016 en clavados 3 m sincronizados.

La prueba, como era de esperar tras la clasificación matinal, estuvo dominada por los dos clavadistas chinos, Siyi Xien, campeón mundial y ahora medalla de oro con 558.75 puntos, y Zongyuan Wang, que fue plata con 530.90.

En un disputado final entre el británico Jack Laugher y el surcoreano Haram Woo, la medalla de bronce fue para el saltador europeo (518.00), que de esta manera baja un peldaño con respecto a Rio-2016, donde fue plata.

- Victoria del chino Siyi Xien -

Pacheco comenzó bien la final, con el cuarto mejor puntaje tras el primer salto (de 6), pero en el ecuador de la prueba, el mexicano ya estaba a más de 30 puntos del podio, cuya tercera plaza provisional ocupaba Laugher y, por supuesto, fuera del alcance de los dos saltadores chinos.

Tras un mal salto del británico en la cuarta ronda, el mexicano se acercó un poco, pero las posibilidades de bronce se esfumaron definitivamente en el quinto salto, en el que entró descompensado en el agua y por el que obtuvo su peor nota en la final.

Se despidió emocionado de la pileta del Tokyo Aquatic Centre después de hacer su mejor salto de la final, por el que obtuvo un puntaje de 96.90.

Antes de su sexto y último salto, "levanté un poquito la mirada, para ver por última vez el escenario, los aros (olímpicos)... y cuando salgo del agua abrazo a mi entrenadora (Ma Jin) y el sentimiento ahí está", recordó emocionado.

La sexta plaza por la mañana en la clasificación, dominada por los chinos y los británicos, ya dejaba indicar que el mexicano iba a tener complicado subir al podio.

mcd/psr