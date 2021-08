Marc Márquez, cada vez más fuerte, aumentó su nivel de entrenamiento

EFE/EPA/FILIP SINGER/Archivo

Madrid, 3 ago (EFE).- El español Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V) regresa a la competición, después de cinco semanas de vacaciones estivales, con mayor fortaleza física y la satisfacción de haber podido incrementar su nivel de entrenamiento. "He podido aumentar mi nivel de entrenamiento, pasar más tiempo sobre la bicicleta e incluso volver a entrenar en motocross", destaca Márquez en la nota de prensa del equipo Repsol Honda, en la que asegura estar "¡Disfrutando mucho! Pero sabemos que la situación aún no será fácil y tenemos que seguir concentrados y trabajando". El ocho veces campeón del mundo, que subió tres veces al segundo peldaño del podio en el circuito de Spielberg, recuerda que disfrutó mucho "de las vacaciones de verano", pues pudo relajarse "con amigos y familiares". "Ha sido bueno no solo para la mente, sino también para el cuerpo y cada día me siento mejor y más fuerte", comenta. Márquez afirmó en el texto del equipo tener "muchas ganas de pilotar de nuevo la Repsol Honda RC213V y volver a ver tribunas llenas será increíble". Su compañero de equipo, el también español Pol Espargaró, reconoce en el mismo comunicado de Repsol Honda que "ha pasado mucho tiempo fuera de la pista" y está "deseando volver a pilotar de nuevo". "Hemos estado entrenando duro durante todo el verano y estoy preparado físicamente para la segunda parte de la temporada. Este trazado es un circuito único, con muchas frenadas y aceleraciones bruscas, creo que puede adaptarse a nosotros", explica Pol Espargaró. "Parece que tendremos las gradas llenas por primera vez en Austria y estoy muy emocionado por ver a todos los aficionados y aunque no hemos tenido un comienzo de temporada fácil, es hora de mantener nuestro objetivo y mostrar el potencial que sabemos qué tenemos", recalca el piloto de Repsol Honda.