Lucía Rivera toma una drástica decisión que afecta a su vida sentimental

01-01-1970 Lucía Rivera en una imagen de archivo de Europa Press. SOCIEDAD EUROPA ESPAÑA



MADRID, 3 (CHANCE)



Muy dada a expresarse en redes sociales, Lucía Rivera ha hecho pública, a través de ellas, la drástica decisión que ha tomado respecto al plano sentimental de su vida privada. La hija de Blanca Romero y Cayetano Rivera ha querido responder una ronda de preguntas a sus seguidores. Las respuestas que ha proporcionado han sido escuetas y de corte generalista, hasta que ha llegado la del millón.



¿Estás enamorada? Le ha preguntado uno de los usuarios y la contestación de Lucía no ha pasado desapercibida. "No, y la verdad que no tengo ninguna prisa en hacerlo. Estoy centrada en mí y en los míos. Cuando llegue alguien que aporte y no afecte a mi estabilidad emocional y de verdad me entren ganas, seré la primera en abrirle la puerta. Por ahora estoy muy muy feliz así. Tengo un trabajo que requiere mucho de mí y que me hace especialmente feliz. Siempre os empeñáis en buscarme novio y no sé si por qué pensáis que no soy feliz soltera. Pero en realidad me estoy conociendo y haciendo lo que me da la real gana, eso no tiene precio". Un mensaje, no cabe duda, cargado de mucho sentimiento a la par que simbología.



Lucía Rivera y Marc Márquez rompían su relación a principios del año pasado, antes de que el confinamiento llegara a nuestras vidas. Un año después, la modelo confirmaba un comentario de una de sus seguidoras, "Acabar con tu última relación te hizo cambiar y quererte más que antes", de la siguiente manera: "Pues sí, la verdad. Y me costó mucho". Una sutil fórmula que utilizó la joven modelo de abrir sus sentimientos y pronunciarse sobre su vida privada.



Abrimos hilo, a raíz de la postura que ha adoptado frente al amor ¿Deducimos de sus palabras que la relación con el piloto de motos afectó a su estabilidad emocional?