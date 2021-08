Los hijos de Martinelli salen del área de aislamiento en cárcel de Guatemala

En la imagen, los hermanos Luis Enrique y Ricardo Alberto Martinelli Linares, hijos del expresidente panameño Ricardo Martinelli. EFE/Esteban Biba/Archivo

Ciudad de Guatemala, 2 ago (EFE).- Los hijos del expresidente panameño Ricardo Martinelli (2009-2014), Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares, fueron trasladados del área de aislamiento a otro sitio dentro de la cárcel donde se encuentran, tras su supuesto plan de fuga, indicó este lunes el director general del Sistema Penitenciario, Luis Escobar.

El funcionario aseguró en conferencia de prensa que los hermanos panameños "ya no se encuentran en el área de aislamiento", y las condiciones que tienen ahora en el otro espacio en el que están "son las adecuadas para respetar la integridad y la dignidad de la persona".

Escobar aseguró que a raíz de la información que obtuvieron del presunto plan de fuga de los Martinelli, coordinado por la Embajada de Estados Unidos y el Ministerio de Interior guatemalteco, el Sistema Penitenciario reforzó "los protocolos de seguridad con más personal altamente calificado o de élite, como es denominado, que actualmente hacen de hombres sombra de estos dos privados de libertad".

Sobre el plan de fuga de Ricardo y Luis Martinelli, enfatizó que no pudieron "corroborar que haya habido un intento de fuga, porque no lo hubo", sin embargo, "la información (del plan de fuga) se tenía, procedimos a investigar, a mantener esa inteligencia de manera interna" y, por consiguiente, fueron "aislados de forma directa".

Los hermanos fueron retirados el 1 de julio pasado del "área VIP", como popularmente se le conoce a la zona donde se ubican reos de alto perfil enviados al Centro de Detención para Hombres de la zona 17, ubicado dentro de la Brigada Militar Mariscal Zavala, a un calabozo contiguo con el fin de aislarlos y frustrar su plan.

El director de presidios agregó que la cárcel de Mariscal Zavala padece de una "vulnerabilidad" por el "remozamiento de algunas paredes" que "podía llegar a haber un peligro en donde ellos pudieran intentar darse a la fuga".

Enfatizó que el Sistema Penitenciario trabajan "en conjunto con la Embajada americana y con el Ministerio de la Defensa, quienes nos han apoyado muchísimo con la seguridad del perímetro y también directamente con el Ministerio de Gobernación (Interior) con todas sus dependencias de inteligencia y esto nos ha llevado a que tengamos un éxito en cualquier intento de fuga que pudiera darse".

La información sobre la supuesta intención de fuga "fue clara. Podía haber un intento, por lo que procedimos nosotros a reforzar esos protocolos".

Ahora, los hermanos Martinelli, que aguardan ambos un proceso de extradición hacia Estados Unidos, que los requiere por supuesto lavado de dinero y ocultamiento de información, están ubicados en "otro espacio que necesita tener una mayor atención en el tema de su resguardo".

Luis Enrique, de 38 años, y su hermano mayor, Ricardo Alberto Martinelli Linares, de 40, fueron arrestados en Guatemala el 6 de julio de 2020 a petición de EE.UU. debido al supuesto delito de lavado de dinero durante el mandato de su padre en un caso de corrupción vinculado a la constructora brasileña Odebrecht.

Los hermanos Martinelli Linares se disponían a abandonar Guatemala en un vuelo privado en aquel momento cuando fueron capturados a solicitud de EE.UU., después de alrededor de un año en paradero desconocido.

Según la acusación de la Fiscalía del Distrito Este de Nueva York, los Martinelli Linares son responsables del delito de conspiración para cometer blanqueo de capitales y dos delitos de ocultamiento de información a ese efecto, entre 2009 y 2015, por cifras menores a un millón de dólares.

El Sistema Penitenciario de Guatemala resguarda a 25.118 privados de libertad en condiciones de hacinamiento, una cantidad que excede en un 375 % de su capacidad.