LISTA DE INFORMACIONES PRINCIPALES 3 PM

El mundo hoy: Informaciones principales de The Associated Press

Martes 3 de agosto de 2021

—————————————————————————-

LO ÚLTIMO

—————————————————————————-

Un oficial del Pentágono muere apuñalado cerca del cuartel general de las fuerzas armadas de EEUU

Gobernador de NY acosó sexualmente a mujeres, dice fiscalía

Florida bate récord máximo de casos de COVID-19, pero el gobernador no cede

Israel pedirá semana de cuarentena a viajeros de 18 países

BM destina cifra récord para pandemia en Latinoamérica

Presidente de México niega relación del gobierno con Pegasus

Cientos de personas abandonan sus viviendas en Grecia ante incendio

___________________________________

PRIMERA PLANA

___________________________________

REP-GEN BRASIL-BOLSONARO-FRAUDE

BRASILIA - Después de años de afirmar que el sistema electoral brasileño era vulnerable al fraude, el presidente Jair Bolsonaro ignora la fecha límite para presentar pruebas de sus acusaciones. El tribunal electoral toma medidas para evitar que Bolsonaro erosione la confianza en las próximas elecciones. Por Débora Álvares. 1.090 palabras. AP Foto. ENVIADO.

AMN-GEN CORONAVIRUS-EEUU-ENVIO DE VACUNAS

WASHINGTON - Estados Unidos ha donado y enviado más de 110 millones de dosis de vacunas contra el COVID-19 a más de 60 países, desde Afganistán hasta Zambia, anuncia la Casa Blanca. Se espera que el presidente Joe Biden hable del asunto en declaraciones con las que informará a la ciudadanía sobre la estrategia para frenar la propagación del coronavirus en el extranjero. Estados Unidos comenzará a enviar a fines de agosto los primeros lotes de un total de 500 millones de dosis de la vacuna de Pfizer que ha prometido a 100 países de bajos ingresos para junio de 2022. Por Zeke Miller y Darlene Superville. 340 palabras. AP Foto. ENVIADO. Editores: se actualizará.

Con:

CORONAVIRUS-FLORIDA: Florida bate récord de COVID-19, pero el gobernador no cede

CORONAVIRUS-NUEVA YORK: Restaurantes en NY exigirán pruebas de vacuna COVID-19

CORONAVIRUS-VARIANTE DELTA-PREGUNTAS: ¿Qué es lo que hay que saber sobre la variante delta?

CORONAVIRUS EEUU-UNIVERSIDADES: Muchas universidades se abstienen de emitir órdenes de vacunación

CORONAVIRUS-PUERTO RICO: Un crucero llega a Puerto Rico por 1a vez desde la pandemia

CORONAVIRUS-ISRAEL: Israel pedirá semana de cuarentena a viajeros de 18 países

CORONAVIRUS-CHINA: China ordena pruebas masivas en Wuhan por brote de COVID-19

AMN-GEN PENTAGONO-CIERRE DE EMERGENCIA

WASHINGTON — Un oficial muere apuñalado en un estallido de violencia en una estación de tránsito cerca del Pentágono, cuartel general de las fuerzas armadas estadounidenses, que ordenó una clausura de emergencia por más de una hora tras los hechos. Por Lolita C. Baldor y Sagar Meghani. 300 palabras. AP Foto. ENVIADO. SE ACTUALIZARÁ.

OLI-GEN RESUMEN GENERAL

TOKIO - ¿Acaso hemos presenciado la mejor carrera de atletismo de la historia? Es la sensación que dejó la asombrosa exhibición del noruego Karsten Warholm al triturar su propio récord mundial de los 400 metros vallas en los Juegos Olímpicos. Por Eric Núñez. 500 palabras. AP Foto.

OLI-GIM BILES

TOKIO - Simone Biles gana su séptima medalla olímpica, la segunda en los Juegos de Tokio, con una tercera plaza en la final de viga de equilibrio una semana después de retirarse de varias competencias para tratar un bloqueo mental que le impedía girar en el aire. Por Will Graves. 650 palabras. AP Foto. ENVIADO.

___________________________________

JUEGOS OLÍMPICOS

___________________________________

DEP-FUT JAPON-ESPAÑA

SAITAMA, Japón - Gracias a un gol de Marco Asensio en el tramo final de la prórroga, España vence 1-0 a Japón y dirimirá con Brasil el oro del fútbol masculino de los Juegos Olímpicos. Asensio ingresa al final del segundo tiempo para destrabar un partido que se le había complicado a los españoles por su falta de contundencia. 600 palabras. AP Foto. ENVIADO.

OLI-FUT MÉXICO-BRASIL

KASHIMA, Japón - Brasil derrota en la tanda de penales a México 4-1 y avanza a la final del fútbol masculino de los Juegos Olímpicos. La Verdeamarela consigue así hacer revancha frente al representante de la CONCACAF tras su revés en la final de Londres 2012. Los brasileños disputarán la final contra España. 700 palabras. AP Foto. ENVIADO.

OLI-GEN BIELORRUSIA-ATLETA

MOSCÚ - La velocista bielorrusa Krystsina Tsimanouskaya, que buscará refugio en Europa tras acusar a los responsables de su equipo de intentar obligarla a abandonar los Juegos de Tokio antes de tiempo, dice que funcionarios de su país le “dejaron claro” que si regresaba a Bielorrusia enfrentaría un castigo. Por Daniel Kozin. 550 palabras. AP Foto. ENVIADO.

OLI-LUC LUCHADORES CONTRA CORONAVIRUS

TOKIO - Los deportistas olímpicos tienen que ejercer una disciplina extraordinaria contra el coronavirus. En la lucha, los participantes se embarran el uno al otro de sudor, saliva y -cuando se cortan accidentalmente- sangre. Por John Leicester. 600 palabras. AP Foto. ENVIADO.

___________________________________

SOLAMENTE EN AP

___________________________________

REP-GEN VENEZUELA-PRENSA ALTERNATIVA

CARACAS - Algunos periodistas se suben a autobuses con micrófonos para ofrecer información sobre Venezuela. Dos décadas de gobiernos que consideran a los medios de prensa como enemigos hacen que los periodistas busquen formas alternativas de mantener a la gente informada. Por Regina García Cano y Juan Pablo Arráez. 1.300 palabras. AP Foto.

___________________________________

LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE

___________________________________

AML-GEN CORONAVIRUS-BM

MIAMI - El Grupo Banco Mundial dice que ha destinado una cifra récord de más 29 millones de dólares en el último año para que América Latina y el Caribe hicieran frente a la pandemia de coronavirus, que la convirtió durante meses en el epicentro mundial de la enfermedad. 436 palabras. AP Foto. ENVIADO.

AMN-GEN MEXICO-ESPIONAJE TELEFONICO

CIUDAD DE MÉXICO - El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador niega que su gobierno tenga relación con la empresa israelí NSO Group, dueña del programa informático de espionaje Pegasus, pero admite que las secretarías militares y otras instancias estatales mantienen servicios para labores de inteligencia. 489 palabras. ENVIADO.

AMS-GEN CORONAVIRUS-ARGENTINA

BUENOS AIRES - Miles de adolescentes argentinos con factores de riesgo son inmunizados con la vacuna contra el nuevo coronavirus del laboratorio estadounidense Moderna en momentos en que la propagación de la contagiosa variante Delta asoma como la mayor preocupación. 430 palabras. AP Foto. AP Video. ENVIADO.

___________________________________

ESTADOS UNIDOS

___________________________________

AMN-GEN NY-GOBERNADOR ACOSO SEXUAL

NUEVA YORK — La fiscalía general del estado de Nueva York asegura que el gobernador, Andrew Cuomo, acosó sexualmente a varias mujeres dentro y fuera del gobierno estatal. Cuomo encabezó un gobierno donde imperaba “un ambiente laboral hostil… preñado de miedo e intimidación”, según una pesquisa de la fiscalía que duró casi cinco meses. Dos abogados independientes entrevistaron a 179 personas para realizar la averiguación. Por Michael R. Sisak y Marina Villeneuve. 610 palabras. AP Foto. ENVIADO.

AMN-GEN EEUU-DESALOJOS

WASHINGTON - La Casa Blanca pide a gobiernos locales y estatales implementar medidas para evitar los desalojos, luego de que expiró una ley de emergencia adoptada durante la pandemia de coronavirus que protegía a los inquilinos que no podían pagar la renta. Por Josh Boak y Lisa Mascaro. 480 palabras. AP Foto. ENVIADO.

AMN-GEN AP-NUEVA PRESIDENTA

NUEVA YORK - The Associated Press designa a Daisy Veerasingham, actual vicepresidenta ejecutiva y gerente de ingresos, como nueva presidenta y CEO de la cooperativa noticiosa. Será la primera mujer, la primera persona de color y la primera persona no estadounidense que dirige la AP en sus 175 años de historia. Veerasingham sucederá a Gary Pruitt, quien se retira al inicio del año próximo. Por David Bauder. 730 palabras. AP Foto. ENVIADO.

AMN-GEN NY-GOBERNADOR ACOSO SEXUAL

NUEVA YORK - El gobernador del estado de Nueva York, Andrew Cuomo, acosó sexualmente a varias mujeres dentro y fuera del gobierno estatal, anuncia la fiscalía general del estado. Cuomo encabezó una administración donde imperaba “un ambiente laboral hostil” y “preñado de miedo e intimidación”, halló la pesquisa. Por Michael R. Sisak. 310 palabras. AP Foto. ENVIADO.

AMN-GEN EL PASO-MASACRE ANIVERSARIO

EL PASO, Texas - Las autoridades de la ciudad texana de El Paso, en la frontera con México, inaugurarán un jardín en memoria de las víctimas al cumplirse el segundo aniversario de la matanza de 23 personas en un Walmart perpetrada por un hombre que quería matar latinos. El suceso causó consternación en los dos países. La ceremonia será transmitida en vivo por redes sociales. 330 palabras. AP Foto. ENVIADO.

___________________________________

MUNDO

___________________________________

MOR-GEN LIBANO-EXPLOSION EN PUERTO

BEIRUT - Las autoridades libanesas conocían los riesgos planteados por el material de gran potencial explosivo que llevaba años almacenado en el puerto de Beirut y no hicieron nada por proteger al público, denuncia Human Rights Watch. La organización afirma que esos mismos funcionarios intentan ahora entorpecer la investigación. Por Bassem Mroue. 840 palabras. AP Foto. ENVIADO.

EUR-GEN TURQUIA-INCENDIOS FORESTALES

BOZALAN, Turquía - Los bomberos turcos luchan contra los incendios en bosques y pueblos de la costa sur del país, mientras el gobierno recibe críticas por su aparente mala gestión y su preparación inadecuada para los grandes fuegos de la última semana. Los incendios han matado a ocho personas y obligado a miles de turistas y residentes a huir de sus casas y complejos turísticos, en barco o en caravanas de autos y camiones. Por Mehmet Guzel y Suzan Fraser. 600 palabras. AP Foto. ENVIADO.

EUR-GEN UCRANIA-ACTIVISTA BIELORRUSO

KIEV - Un activista bielorruso que dirigía un grupo en Ucrania que ayudaba a bielorrusos a huir de la persecución en su país aparece muerto en la capital de Ucrania, Kiev. Por Yuras Karmanau. 380 palabras. AP Foto. ENVIADO.

EUR-CLI GRECIA-CALOR

ATENAS — Grecia cierra la Acrópolis y otros sitios antiguos a medida que empeora una ola de calor que abrasa el Mediterráneo oriental. El calor extremo ha tensado la red eléctrica nacional y provocado incendios cerca de Atenas y otros lugares en el sur de Grecia, donde las autoridades dicen que la ola de calor es la más intensa desde 1987. Por Michael Varaklas y Derek Gatopoulos. 490 palabras. AP Foto. ACTUALIZADO.

ASI-TEC TENCENT-VIDEOJUEGOS

HONG KONG - La compañía de videojuegos más grande de China, Tencent Holdings, anuncia que limitará el tiempo de juego para los menores de edad y que prohibirá que los niños de menos de 12 años realicen compras dentro del juego, después de que un artículo en los medios estatales calificó a sus juegos de “opio espiritual”. Por Zen Soo. 360 palabras. AP Foto. ENVIADO.

___________________________________

ESPECTÁCULOS Y CULTURA

___________________________________

ESP-TEA BROADWAY-PASS OVER

NUEVA YORK - “Pass Over”, la primera obra que abrirá en Broadway desde los cierres por la pandemia, tendrá su primera función de preestreno el miércoles. Miembros del elenco y equipo ofrecen sus opiniones sobre este momento histórico, desde el primer encuentro hasta la primera prueba de vestuario. Por Mark Kennedy. 1.200 palabras. AP Foto.

ESP-CEL REESE WITHERSPOON

SIN PROCEDENCIA - Reese Witherspoon vende su empresa productora Hello Sunshine a una compañía recién formada respaldada por la firma de capital privado Blackstone Group. No se revelaron los términos del acuerdo, pero según el Wall Street Journal sería de unos 900 millones de dólares. Por The Associated Press. 192 palabras. AP Foto. ENVIADO.

___________________________________

NOS PUEDEN CONTACTAR EN:

___________________________________

Dudas y comentarios con el subdirector de Noticias y Producción para América Latina y el Caribe de The Associated Press, Eduardo Castillo, al correo electrónico ecastillo@ap.org y/o al teléfono en Ciudad de México +5255 3300-7620

En caso de alguna pregunta sobre los despachos enviados, por favor llame a los teléfonos +5255 33007620 y/o +1212 621-1647 o escriba a los correos electrónicos msa@ap.org y SupervisoresLPA@ap.org

Para preguntas sobre la cobertura de deportes escriba a deportes@ap.org y sobre el hilo de fotos al correo electrónico latamphotodesk@ap.org

___________________________________

EN TWITTER:

___________________________________

Síganos nuestras cuentas de Twitter: @AP_Noticias, @AP_Deportes y @AP_Espectaculos