Latinoamérica.- Nabiax convierte en sostenible una financiación de 320 millones, operación coordinada por BBVA

Nabiax, empresa de 'data centers' en España y América Latina, ha convertido en sostenible una financiación en formato 'proyect finance' de 320 millones de euros en la que BBVA ha actuado como banco coordinador sostenible, según ha informado la entidad financiera en un comunicado.



Este 'project finance' se convierte en sostenible al vincular el mecanismo de precio a tres indicadores ESG (Enviromental, Social and Governance), dos de ellos medioambientales relacionados con las emisiones de carbono y el tratamiento del agua, y uno social de igualdad de género.



Los indicadores definidos son concretamente el porcentaje del consumo de energía eléctrica renovable, el consumo de agua (m3/MW) y un objetivo de contratación de mujeres en las empresas.



BBVA señala que si la empresa cumple con los niveles que se han establecido para estos indicadores, obtendrá una mejora en el precio de la financiación. Por el contrario, si no consigue alcanzar las metas fijadas experimentará una penalización. La consultora de sostenibilidad Valora ha emitido la opinión experta.



Nabiax es una compañía fundada en 2019 con motivo de la venta de once 'data centers' de Telefónica en España, América Latina y Estados Unidos al fondo de infraestructuras Asterion. Además, en el pasado mes de mayo, Nabiax acordó con Telefónica la aportación de otros cuatro centros de datos a cambio de una participación del 20% en la compañía.



"El compromiso de Nabiax con la sostenibilidad es máximo y para este proyecto hemos escogido objetivos prioritarios para la compañía como son el suministro renovable y el consumo eficiente de agua en nuestros 'data centers', así como la promoción de la igualdad de género entre nuestro equipo de profesionales", el director financiero de la compañía, Iván Paja.