JJ.OO/Gimnasia.- Simone Biles: "Significa mucho para mí haber tenido una oportunidad más de competir es unos Juegos"

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)



La gimnasta estadounidense Simone Biles se mostró "bastante feliz" por haber conseguido una medalla de bronce en la final de la barra de equilibrios de los Juegos de Tokio, en lo que era su primera competición tras retirarse la semana pasada durante la final por equipos para tener bienestar mental, y reconoció que significaba "mucho" a nivel personal el haber tenido "una oportunidad más de competir" en una cita olímpica.



"Estoy bastante feliz porque no esperaba ganar una medalla, simplemente vine aquí y traté de hacer un buen ejercicio en la barra. Cambié mi aterrizaje en el último minuto debido a todo lo que estaba sucediendo, pero sólo el tener una oportunidad más de competir en los Juegos Olímpicos significa mucho para mí", comentó Biles en rueda de prensa.



La americana apuntó que "la única razón" por la que decidió salir a competir en la barra de equilibrios es porque no hay "contorsión". "Sólo traté de salir y hacer un buen ejercicio para competir una vez más en los Juegos porque me había clasificado para cinco finales, pero luego me retiré. Eso fue malísimo, pero estuve emocionada de estar en las gradas animando al equipo estadounidense", subrayó.



Biles recordó que se retiró de la final por equipos porque "física y mentalmente no era seguro" para ella. "No podía hacer mis ejercicios sin poner en peligro mi salud y seguridad", advirtió. "Tuve que ser evaluada por los médicos todos los días, y luego tuve dos sesiones con un psicólogo deportivo del equipo, pero he estado entrenando en la barra todos los días", puntualizó.



"Creo que debería hablarse mucho más del tema de la salud mental, especialmente con los atletas porque sé que algunos de nosotros estamos pasando por las mismas cosas y siempre nos dicen que sigamos adelante, pero ahora ya somos un poco mayores y podemos hablar por nosotros mismos. Al final del día, no somos solo entretenimiento, somos humanos, y hay cosas por detrás que, además del deporte, con la que hacemos juegos malabares", sentenció.