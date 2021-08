Francia, un desafío físico con precedentes favorables para España

EFE/Kai Försterling /Archivo

Saitama, 3 ago (EFE).- La selección española buscará un puesto en las semifinales del torneo femenino de baloncesto de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 contra Francia, un rival habitual en los Eurobasket contra la que las españolas han tenido buenos resultados, pero cuyo poderío físico representa un desafío importante.

La selección francesa llegó a Tokio tras encajar el tremendo golpe anímico que supuso perder ante Serbia (54-63) la final del Eurobasket que organizaban junto a España, y su arranque en los Juegos generó una de las primeras sorpresas del torneo: Japón les derrotó por 74-70.

A partir de entonces, la escuadra gala comenzó a mejorar, se impuso a Nigeria con claridad (87-62) y peleó hasta el último cuarto cuarto a la poderosa Estados Unidos (82-93).

"Japón es un equipo que hay que saberle jugar porque tiene un baloncesto diferente, pero a Nigeria la sacaron del campo y eso no es fácil, y a Estados Unidos le aguantaron 35 minutos, porque físicamente las igualan", analizó el seleccionador español, Lucas Mondelo.

Ese elemento físico es el que más preocupa a las españolas. Jugadoras como Endene Miyem, Sandrine Gruda, Iliana Rupert o Valerie Vukosavljevic tienen un potencial físico que pondrá muchos problemas a las interiores españolas como Astou Ndour, Laura Gil o Raquel Carrera. "Es un equipo muy físico y están en su punto óptimo", alertó Mondelo.

A su favor, España cuenta con el historial: de sus últimos cuatro enfrentamientos, todos ellos en Eurobasket -españolas y francesas nunca se han cruzado en unos Juegos Olímpicos- tres han caído para las españolas. Las tres han sido finales de Eurobasket, las de 2013, 2017 y 2019, todas del lado español.

Ese elemento psicológico puede jugar a favor de España en caso de un final igualado. "De entrada van a salir bien, porque hacía años que no las veía tan bien, la cosa es que estos fantasmas están ahí, para eso tendremos que ser muy duros, aguantar, que no cojan confianza y darles un golpe al final, entonces sí les pueden venir los fantasmas, tenemos que ser muy fuertes mentalmente y llevar el partido al cinco por cinco", recomendó el seleccionador.

Plantilla de Francia:

Dorsal Nombre Edad Altura Puesto

4 Marine Fauthoux 20 1,76 Base

5 Endene Miyem 33 1,88 Ala-Pívot

6 Alexia Chartereau 22 1,90 Ala-Pívot

7 Sandrine Gruda 34 1,93 Pívot

8 Helena Ciak 31 1,97 Pívot

10 Sarah Michel 32 1,80 Escolta

11 Valeriane Vukosavljevic 27 1,84 Alero

12 Iliana Rupert 20 1,94 Pívot

15 Gabby Williams 24 1,80 Alero

23 Marine Johannes 26 1,77 Escolta

39 Alix Duchet 23 1,68 Base

93 Diandra Tchatchouang 30 1,89 Alero.