Fernanda Castillo arrasa en Instagram con estas últimas 5 publicaciones. ¡Míralas aquí!

Hace 7 meses nació Liam y comenzó una de los procesos mas increíbles pero también más desafiantes : la lactancia materna.Yo solía ver mujeres amamantando a sus bebes y pensar que era muy fácil 😬 (tooodo menos eso) después me embaracé y al empezar a investigar y escuchar las diferentes experiencias, me aterré. Me daba mas miedo la lactancia que el parto 😆. Mi lactancia comenzó siendo "perfecta” hasta que tuve una complicación médica por la que tuvieron que internarme varios días. Siempre comparto que en esos momentos difíciles, el deseo de alimentar a mi bebe y tenerlo cerca fue lo que me sacó adelante pero el problema fue que al regresar a casa después del shock la producción de mi leche casi había desaparecido. Ahí comenzó un proceso super rudo del que solo salí adelante porque creo que soy muy terca 😮‍💨: meses de relactar (horas con una botellita y sondas para alimentar a Liam), obstrucciones en el pecho ,problemas en la espalda, ansiedad por no saber si estaba alimentando bien a mi bebe ,críticas, sentir que solo vivía para sacarme leche🥴🍼 un revoltijo de subes y bajas que hoy ,7 meses después, he conquistado y agradezco porque por fin estoy disfrutando al máximo poder compartir y regalarle esto a Liam. Nada de esto sería posible sin la asesoría de mi Dra Pamela @vialactancia que no dejo de sostenerme cada paso y el apoyo incondicional de @erikhayser que aunque a veces no me entendiera me apoyaba igual. Comparto esto porque me hace sentir orgullosa pero también porque sé hay un montón de mujeres leyendo que están pasando por esta etapa donde a veces no ves la luz ,tienes dolor físico, miedo, lloras, te juzgas, tienes dudas y no sabes que es lo mejor. Cada mama sabe lo que es mejor para su bebe y para ella, escúchate y si te sirve de algo escucharlo: todo pasa y todo se arregla🙌🏼





I’m coming out 💥💥💥 🖐🏻 @chentechapitas @gabiokka





Vacunada🙌🏼🙌🏼🙌🏼 Agradecida de tener la oportunidad de cuidar mi salud, la de mi familia y la de todos los que me rodean. Si tienes la opción, si puedes decidir VACUNATE por todos los que no pueden o ya no están.





💿Que tengan un increíble fin de semana!!🤍🛸🤍 Mono @gipcco @monicaayos Lo amo!





Que todo en su día sea BONITO! 😊🧚🏻🐨🦋🌸🌈🧁🪁🎨⛵️🌠🪅💝

María Fernanda Castillo García es una actriz mexicana, nacida el 24 de marzo de 1982, en Hermosillo, Sonora.

Mientras estudiaba en el CEA de Televisa, Fernanda fue invitada a participar en la telenovela Las vías del amor y poco después fue fichada para trabajar en algunos episodios de la serie Mujer, casos de la vida real. Luego de participar en un concurso de la cadena E!, Fernanda fue elegida para el protagónico de la novela Clap, el lugar de tus sueños (2003), para luego integrarse a novelas como Destilando amor, Teresa y Amor bravío.

Al poco tiempo participó en cintas como Rumbos paralelos (2016), No manches Frida (2016) y Qué pena tu vida (2016). No obstante su trayectoria previa, la fama llegó con el papel de Mónica Robles en la serie El señor de los cielos (2013-2017), a lo largo de 420 episodios.

Castillo continúa con su carrera en cine sin importar que ahora se le reconozca más en televisión. Recientemente, protagonizó la película Ya veremos (2018), junto al también actor mexicano, Mauricio Ochmann.