Fabinho amplía su contrato con el Liverpool hasta 2026

Redacción de deportes, 3 ago (EFE).- El brasileño Fabinho firmó este martes, en la pretemporada del conjunto inglés, un nuevo contrato que le vinculará con el Liverpool hasta el año 2026.

El jugador de 27 años jugó 122 partidos durante sus tres primeras campañas en el Liverpool, donde tras un periodo de aclimatación, se consolidó en la medular del equipo, con el que consolidó un equipo de época, que batió récords y ganó la Liga de Campeones, la Supercopa de Europa, la Copa Mundial de Clubes de la FIFA y la Premier League, hasta en dos ocasiones.

El centrocampista tuvo unas palabras en la web del Liverpool tras la firma de la ampliación contractual. "Estoy encantado de haber firmado un nuevo contrato con el club. Desde el principio de la conversación, fui muy positivo al respecto porque es lo que quería: seguir en este club, seguir jugando en el Liverpool. Ahora es oficial y estoy muy contento", declaró.

"Estas tres últimas temporadas he sido muy feliz aquí. He aprendido mucho con el entrenador, con todo el personal, con los chicos también", añadió.

Además, el internacional brasileño, que llegó procedente del Mónaco en 2018, señaló que el Liverpool es "el mejor sitio para estar y para seguir creciendo" donde espera seguir logrando "cosas buenas".

"El entrenador y el personal están empujando a los jugadores para que se queden: "El entrenador y el personal nos están presionando para que lo hagamos, porque conocen nuestra capacidad y nuestra calidad", indicó.

En referencia a su papel en el Liverpool de cara a la próxima campaña, expresó: "Personalmente, como digo, quiero ser el mejor para el equipo, quiero ser una pieza importante en este equipo, no sólo como jugador sino también como líder. Seguir aprendiendo de los chicos y del personal y ser lo mejor que pueda."

Fabinho se muestra optimista con el equipo y tiene ganas de conseguir algún título tras un 'año en blanco'. "Sabemos que con estos jugadores podemos llegar muy lejos en todas las competiciones. El año pasado no ganamos ningún trofeo, así que creo que todo el mundo tiene ganas de ganar más trofeos, de ganar más cosas, de hacer felices a nuestros aficionados. Ojalá lo consigamos esta temporada", dijo el brasileño.