Exclusiva: Primeras imágenes de Esther Doña y Santiago Pedraz en actitud cariñosa

01-01-1970 Esther Doña en una imagen de archivo de Europa Press SOCIEDAD EUROPA ESPAÑA



MADRID, 3 (CHANCE)



MADRID, 3 (CHANCE)



Esther Doña y Santiago Pedraz se convertían hace tres días en los protagonistas de la crónica social debido a la divertida noche de Karaoke que disfrutaron en el centro de Madrid en la que destacaron las risas y la complicidad entres ellos, según informaba el portal 'Informalia'.



No ha sido la única noche en la que la pareja se ha mostrado en actitud cariñosa. Tenemos las primeras imágenes en las que Esther Doña y Santiago Pedraz no esconden la complicidad que les une y que desmuestran el feliz momento que viven.



La empresaria y el magistrado de la Audiencia Nacional disfrutaron, en compañía de unos amigos, del concierto que la británica Bonnie Tyler ofreció en Madrid. La viuda del marqués de Griñón se deshizo en atenciones con su acompañante, quien le devolvió el gesto pasando su brazo por la cintura de una sonriente Eshter. Ambos compartieron risas, confidencias y se mostraron muy relajados.



Hace algo más de año y medio que Esther perdió a su marido, Carlos Falcó, fallecido el 20 de marzo de 2020 a causa del coronavirus. No han sido meses fáciles para la modelo, a quien hemos visto sumida en la tristeza durante mucho tiempo. Hoy nuevos horizontes se abren paso en su camino tanto en el terreno personal como profesional. Además de estrenarse como escritora, está preparando las memorias de su vida junto al marqués, ha recuperado la sonrisa y aquí tenemos la prueba del feliz momento que vive.