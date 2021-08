"Entramos en una nueva era", celebra Warholm tras increíble final de 400 m vallas

El nuevo campeón olímpico de 400 metros vallas, Karsten Warholm, se mostró exultante tras ganar el oro de Tokio-2020 este martes batiendo su propio récord del mundo (45.94), estimando que su prueba entra "en una nueva era" por el gran nivel de los competidores.

Hasta el inicio de julio, el récord mundial estaba fijado en 46.78 y estaba, desde los Juegos de Barcelona-1992, en poder del estadounidense Kevin Young. Warholm fijó una nueva plusmarca en Oslo, dejando el crono en 46.70 a unas semanas del reto tokiota.

En la final de este martes, Warholm fue el primer hombre de la historia en bajar de los 46 segundos en esta prueba, con un registro de 45.94. Segundo fue el estadounidense Rai Benjamin (46.17) y tercero el brasileño Alison Dos Santos (46.72), ambos por debajo del crono de Kevin Young.

Pregunta: ¿Cree que ha sido la carrera más bonita de la historia?

Respuesta: "Si es así, estoy muy contento por haberla ganado. Entramos en una nueva era, el Renacimiento de los 400 metros vallas, y creo que podemos esperar que haya nuevas carreras así en el futuro. Quiero decir a los chicos que están a mi lado (Rai Benjamin y Alison Dos Santos), con todo el respeto que me merecen los demás, que muchos atletas mucho menos fuertes han ganado medallas de oros en unos Juegos. Ha sido un honor formar parte de esta carrera, que supera lo imaginable. Lo siento por Benjamin, él también se merecía el oro".

P: Cuéntenos su carrera...

R: "Sentía la presión. Todo el mundo me hablaba de este duelo con Rai Benjamin. Hablamos de ello los dos y nos dijimos cuánto nos respetábamos. La presión, si la puedes gestionar bien, te da mucha energía positiva, que puede permitir este tipo de actuaciones (...) Luego creo que he ganado tácticamente. He tenido una salida muy rápida, quería llevarles conmigo en una carrera muy dura. Quería presionarles y creo que lo he conseguido. Creo que les llevé allí donde ellos no querían ir, y yo tampoco, porque hace daño. Después corrí como si fuera para salvar mi vida. Al llegar, mi grito era de pura alegría. Luego romper mi maillot ha sido por pura emoción. Voy a disfrutar de esto, pero creo que todavía puedo hacerlo mejor en el futuro".

P: ¿Cuál ha sido el aporte del calzado a su actuación de este martes? (Warholm lleva un nuevo modelo con una placa de carbono pero que no reúne todas las características para entrar en la categoría llamada de "nueva generación")

R: "He desarrollado las zapatillas con Puma (su marca deportiva), intenté hacerlo lo mejor posible. Tengo una lámina de carbono, pero quisimos hacerlos lo más finos posible (los de 'nueva generación' se caracterizan por su espesor), que me gusta. Creí importante conservar una zapatilla que diera resultados creíbles, no añadir una especie de trampolín debajo que pudiera alejarse de los valores de nuestro deporte".

