El Rey Juan Carlos cumple un año de exilio en Emiratos Árabes

01-01-1970 El rey Juan Carlos I en una imagen de archivo de Europa Press.. MADRID, 3 (CHANCE) Fue el 3 de agosto del año pasado cuando el Rey Juan Carlos I tomaba la difícil decisión de abandonar España con el firme propósito de facilitar el reinado de su hijo, el Rey Felipe VI. Comenzaba así un periodo de exilio, teóricamente voluntario, que le mantendría alejado de su país seis años después de su abdicación. POLITICA EUROPA ESPAÑA EUROA PRESS



MADRID, 3 (CHANCE)



Fue el 3 de agosto del año pasado cuando el Rey Juan Carlos I tomaba la difícil decisión de abandonar España con el firme propósito de facilitar el reinado de su hijo, el Rey Felipe VI. Comenzaba así un periodo de exilio, teóricamente voluntario, que le mantendría alejado de su país seis años después de su abdicación.



El Rey Emérito se colocó en el punto de mira de la justicia por supuestas irregularidades en actividades financieras. Debido a esto Don Juan Carlos ha realizado dos regularizaciones fiscales para normalizar sus cuentas con hacienda y, a pesar de estar abierta la investigación, no se ha presentado querella contra él. De quién sí ha recibido una demanda es de Corrinna Larsen. La que fuera amiga entrañable de don Juan Carlos, ha decido denunciar que ha recibido amenazas y extorsiones.



Durante este tiempo poco hemos sabido del Rey Emérito, pero la polémica ha seguido versando sobre él. A los rumores de su delicado estado de salud, de la lujosa vivienda en la que se aloja y el coste de este exilio para los españoles, se le añaden los viajes de sus hijas, Elena y Cristina, para visitarlo, así como la vacuna contra el coronavirus que recibieron cuando no les tocaba, acontecimientos que han hecho correr ríos de tinta.



También se ha especulado mucho con su vuelta a España, una vía que el Gobierno de España le ha dejado abierta a don Juan Carlos, ya que uno de sus mayores deseos sería viajar este verano a Mallorca y Sanxenxo, como ha trasladado a su más allegados. Pero Zarzuela muestra sus reticencias a que esto se produzca hasta que la situación del Rey Emérito con hacienda no esté regularizada al cien por cien. Su abogado ya le ha transmitido que no será posible a corto plazo y Don Juan Carlos tendrá que esperar para ver su deseo cumplido.