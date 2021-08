El primer contagiado de hongo negro en Bolivia se recupera favorablemente

Fotografía fechada el 13 de julio de 2020 que muestra la asistencia a un enfermo por el grupo de voluntarios conocido como ""Ángeles contra el COVID"" en Santa Cruz (Bolivia). EFE/Juan Carlos Torrejón/Archivo

La Paz, 3 ago (EFE).- El equipo de médicos que trató al primer paciente en Bolivia diagnosticado con hongo negro asociado a la covid-19 informó este martes que evoluciona favorablemente al tratamiento.

El equipo de seis médicos que trataron el primer caso de hongo negro en el país detallaron en una conferencia de prensa en el Ministerio de Salud el tratamiento y las cirugías a las que fue sometido el hombre que fue diagnosticado el pasado mes con mucormicosis.

El hombre de 43 años que no tiene patologías de base que padeció covid-19, pasó por terapia intensiva y logró vencer esa enfermedad, luego presentó problemas en la boca y se trasladó hasta la central Cochabamba para ser tratado, informaron los médicos.

El paciente presentaba el movimiento de piezas dentales y la herida en su boca no cicatrizaba, por lo que le toman muestras para enviarles a un laboratorio que el pasado 22 de julio confirmó que se trataba de un caso de hongo negro.

El hombre fue intervenido quirúrgicamente dos veces para hacerle una limpieza del área bucal que no cicatrizaba y retirarle todo el tejido necrótico para que luego regenere el área, según la explicación de los doctores.

De la misma forma, el hombre tuvo que cumplir con un la medicación que fue en base de "antimicóticos".

"El paciente está en franca recuperación, se encuentra muy bien consumiendo sus alimentos líquidos y blandos", indicó uno de los doctores.

Es por eso que ahora se está pensando en comenzar con la reconstrucción del paladar y someter al paciente a una cirugía para "mejorar su calidad de vida".

Luego la viceministra de Seguros de Salud y Gestión del Sistema Único de Salud, Alejandra Hidalgo, destacó la labor de los médicos y les entregó un reconocimiento a cada uno de los seis médicos que trató el primer caso de hongo negro en el país.

Bolivia se encuentra en la desescalada de la tercera ola de contagios de la covid-19 que comenzó en mayo y que actualmente acumula 474.538 contagios y 17.859 decesos.

En tanto la vacunación avanza logrando inmunizar a 2.893.680 personas con la primera dosis, mientras que 1.691.896 cuenta con la segunda vacuna.

El esquema de vacunación en Bolivia se aplica desde finales de enero con dosis del tipo Sinopharm, Sputnik V, AstraZeneca, Pfizer y Janssen mediante adquisiciones bilaterales y donaciones recibidas gracias al mecanismo Covax de las Naciones Unidas.