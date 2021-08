El gobernador de Nueva York Cuomo niega acusaciones de acoso sexual

El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, negó el martes acusaciones de acoso sexual a varias mujeres, incluidas algunas empleadas, luego de que una investigación independiente apuntara contra él señalándolo de instituir una cultura de miedo dentro de su administración.

"Quiero que sepan directamente de mí que nunca toqué a nadie de manera inapropiada ni hice insinuaciones sexuales inapropiadas", dijo Cuomo en un discurso televisado.

"Tengo 63 años. He vivido toda mi vida adulta a la vista del público. Eso no es lo que soy. Y ese no es quien he sido", afirmó, y agregó que había publicado una respuesta a las acusaciones en su sitio web.

Cuomo se pronunció después de la publicación de un explosivo informe por parte de la oficina de la fiscal general de Nueva York, que provocó llamados inmediatos a su renuncia.

El gobernador, un veterano político que se volvió especialmente popular durante la pandemia de covid-19, dijo que tenía el hábito de besar y tocar a las personas como un gesto de calidez y amistad, a menudo en público.

"Me han visto hacerlo en la televisión durante todas mis ruedas de prensa y durante 40 años antes de eso", dijo.

"Trato de hacer que la gente se sienta cómoda. Trato de hacerles sonreír. Trato de conectarme con ellos y trato de mostrarles mi aprecio y mi amistad", añadió. "Ahora entiendo que hay perspectivas generacionales o culturales que, francamente, no las había apreciado del todo. Y he aprendido de esto".

La fiscal general del estado de Nueva York, Letitia James, dijo que Cuomo "acosó sexualmente a varias mujeres", al revelar los hallazgos de una investigación independiente sobre las acusaciones en su contra.

La pesquisa encontró que Cuomo "acosó sexualmente a empleadas actuales y antiguas del estado de Nueva York al avanzar con toqueteos no deseados y no consentidos y al hacer numerosos comentarios de naturaleza sexual sugerente que generaron un ambiente de trabajo hostil para las mujeres", dijo.

La investigación también concluyó que Cuomo y su equipo cercano tomaron medidas de represalia contra al menos una exempleada por denunciar su experiencia.

st/ad/lda