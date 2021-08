El 470 masculino, a la Medal Race como tercero y con opciones de plata

Jordi Xammar y Nicolás Rodríguez de España compiten en 470 dos personas masculino de vela en los Juegos Olímpicos 2020. EFE/ Lavandeira Jr /Archivo

Tokio, 3 ago (EFE).- El 470 masculino español, con el timonel barcelonés Jordi Xammar y el tripulante vigués Nicolás Rodríguez, disputará el miércoles la Medal Race de Tokio 2020 como tercer clasificado, y con opciones de acceder a la segunda plaza que tienen ahora los suecos Anton Dahlberg y Fredrik Bergstrom, aunque ya no podrá llegar a ser oro, que se lo ha asegurado los australianos Mathew Belcher y Will Ryan.

Xammar, que en Río 2016 fue duodécimo en esta clase, y Rodríguez, debutantes en unos Juegos, hicieron en esta jornada un quinto y un séptimo puesto en las dos últimas regatas de las diez previas, lo que le deja con 45 puntos tras el descarte.

Los australianos son líderes destacados con 21 puntos, los que le aseguran el primer puesto, pero los suecos, que este martes rebasaron en la general a los españoles tras hacer un 3 y un 1, suma 41, solo cuatro menos que Xammar y Rodríguez.

Tras los españoles, que llegaron a Enoshima como primeros en el ránking mundial, se sitúan ahora en cuarta posición los neozelandeses Paul Snow-Hansen Dan Willcox con 51 puntos, seis mas.

El 470 femenino español, por su parte, se despidió este martes de los Juegos al quedar en el puesto undécimo de la general tras las diez regatas previas y no entrar entre las diez primeras que estarán el miércoles en la Medal Race.

La timonel barcelonesa Silvia Mas y la tripulante grancanaria Patricia Cantero acabaron la competición con un primero y un décimo puesto, con los que suman 81 puntos y eso solo les valió para subir un puesto en la clasificación en comparación a la anterior jornada, del duodécimo al undécimo.

Las dos debutantes en unos Juegos deán así su primera experiencia olímpica, en la que habían depositado esperanzas después de llegar a Tokio como terceras en el ránking internacional.

Domina la clase el barco británico, tripulado por Hannah Mills y Eilidh McIntyre, que lo tiene muy bien para llevarse el oro con 28 puntos.

Segundas son las francesas Camille Lecointre y Aloise Retornaz (42) y terceras las polacas Agnieszka Skrzypulec y Jolanta Ogar (46), mientras que aún con opciones de podio están las eslovena Tina Mrak Veronika Macarol (55).