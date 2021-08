Eiza González dará vida a la legendaria María Félix en una cinta biográfica

Imagen de archivo de Eiza González. EFE /EPA/RINGO CHIU /Archivo

Los Ángeles (EE.UU.), 2 ago (EFE).- Eiza González dará vida a la legendaria actriz mexicana María Félix en una película biográfica que dirigirá Matthew Heineman.

"Este es uno de los momentos más emocionantes de mi vida", aseguró este lunes la actriz en su cuenta de Instagram.

"Siempre he querido contar una historia que presente a mujeres y, especialmente, mujeres latinas. María fue una precursora del movimiento feminista que ayudó a poner los cimientos para futuras mujeres pioneras. María es una inspiración para mí y para muchas otras", añadió.

González, una de las actrices hispanas con más presente y futuro en Hollywood, dará vida a María Félix (1914-2002), conocida como "La Doña" por la película "Doña Bárbara" (1943) y que fue una emblemática estrella de la Época de Oro del cine mexicano.

Este proyecto cuenta con el apoyo de los herederos de María Félix y con González como productora.

Matthew Heineman, que recibió una nominación al Óscar a mejor documental por "Cartel Land" (2015), se sentará en la silla de director.

El portal Deadline detalló que los responsables de esta cinta están ahora buscando a un guionista latino para llevar a la gran pantalla la historia de María Félix.

Por su parte, González ha destacado en los últimos años en Hollywood gracias a películas como "Baby Driver" (2017), "Welcome to Marwen" (2018), "Alita: Battle Angel" (2019) o "Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw" (2019).

Este año ha presentado la superproducción de monstruos "Godzilla vs. Kong" y la comedia irreverente "I Care a Lot".