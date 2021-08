Edmundo Arrocet no arremeterá contra María Teresa Campos, según su amigo Tony Antonio

01-01-1970 Edmundo Arrocet en una imagen de archivo de Europa Press. SOCIEDAD EUROPA ESPAÑA



MADRID, 3 (CHANCE)



Si por algo se caracteriza Edmundo Arrocet es por la legión de buenos amigos que tiene. A pesar de que su relación con María Teresa Campos no llegó a buen puerto y tuvo un final casi como el rosario de la Aurora, los más allegados al humorista y actor defiende que nunca hablará mal de la que fuera su pareja durante un lustro.



El humorista Tony Antonio no ha dudado ni un momento en dejar claro que, en lo que respecta a María Teresa Campos "Bigote es un caballero y Bigote no va a contestar, es un señor que no va a hablar de ese tema, según mi opinión. si lo habla le diré 'Bigote me has defraudado' es tan caballero que no lo hará".



Respecto a cómo ha sido la vida de Edmundo en estos últimos tres años, a Tony no le extrañaría nada que hubiera rehecho su vida sentimental ya que "los sagitarios se lanzan, estamos todo el día con la flecha por ahí... yo sigo 39 años con mi mujer y él está solo. Es un hombre que está vivo, está actual, está delgado, se cuidad, no fuma, no bebe alcohol, tiene que tener fuerza para otras cosas". Mejor carta de presentación no podría tener el ex de María Teresa Campos.



Mucho se ha especulado sobre el regreso de Edmundo a españa, pero será en la inauguración del monumento a Chiquito de la calzada, tal y como nos asegura su fiel amigo, cuando podramos volver a verlo en nuestro país: "Si no está (en la inauguración) será porque tenga algún problema grave. la idea es que se va de chile a inglaterra a ver a sus hijos y luego venga para acá, yo no le voy a forzar, pero tengo fe en que venga".