De Paul entra en juego

Los jugadores del Atlético de Madrid, durante el entrenamiento del equipo este martes en la Ciudad Deportiva de Majadahonda. EFE/Emilio Naranjo

Majadahonda (Madrid), 3 ago (EFE).- Finalizado el entrenamiento matutino de este martes, sentados cada uno sobre un balón en el mismo terreno de juego, Diego Simeone charló individualmente durante media hora con Rodrigo de Paul, al que se espera ya este miércoles en el once titular rojiblanco frente al Cádiz en el Trofeo Carranza.

Fichado este verano desde el Udinese, incorporado a la pretemporada el pasado 26 de julio -hace nueve días-, pieza esencial en la perspectiva del técnico argentino para el nuevo curso, el ganador de la Copa América con Argentina ya está listo para su estreno, para el primero de muchos partidos con el Atlético, cuando el inicio de LaLiga ya asoma para el campeón, el domingo 15 en Vigo.

Antes de la conversación sobre el césped, cuando ya apenas quedaba nadie sobre el campo -sólo Kieran Trippier, Luis Suárez y Renan Lodi en un terreno anexo con trabajo individualizado por su incorporación reciente a la pretemporada, aunque también se retiraron al vestuario antes de que concluyera la charla-, Simeone ya había ensayado con el centrocampista argentino para el once.

Este miércoles, en el penúltimo amistoso (después sólo quedará el del próximo domingo contra el Feyenoord en Rotterdam), es el momento de su debut, según las pruebas del entrenador, cuya confianza en Rodrigo de Paul es absoluta. Es el fichaje del 'nuevo' Atlético, el único retoque visible dentro de la estructura casi idéntica que presentará el campeón, más allá de la llegada de Marcos Paulo -ahora lesionado-, un proyecto más de futuro que de presente, o de posibles -y escasos- movimientos de mercado que aún aguarda. Si salen Saúl, Ivo Grbic o un lateral derecho o si llega un nuevo atacante.

LOS REESTRENOS DE GIMÉNEZ Y CARRASCO

Además de De Paul, también entrará en juego por primera vez en esta pretemporada José María Giménez. Lo hará en el centro de la defensa, una línea con la duda de Mario Hermoso, hospitalizado hasta este lunes en Wolfsburgo por una obstrucción intestinal ya resuelta y "en perfectas condiciones". No se entrenó por la mañana. Por la tarde se reincorporó al trabajo en el gimnasio. Mientras, son bajas seguras en esa demarcación tanto Stefan Savic como Felipe Monteiro.

Entre todas esas circunstancias, de momento, a la espera de si Hermoso está apto para el choque -entonces entraría en el equipo titular-, las soluciones de Diego Simeone este miércoles para la defensa de tres centrales que ya manejó el pasado curso con constancia y pretende hacerlo de nuevo esta temporada son Sime Vrsaljko, como central derecho, y Nehuén Pérez, por el medio. Ninguno de los dos tiene garantizado aún un sitio en la plantilla.

También se estrenará esta pretemporada Yannick Carrasco por el carril derecho, tras disputar la Eurocopa 2020 y no haber jugado ninguno de los tres primeros amistosos, con una presencia generalizada de futbolistas del filial que se reducirá ya en el Trofeo Carranza, como se deriva de la incorporación ya de casi todos los efectivos con los que contará Simeone para esta temporada.

NI LUIS SUÁREZ NI TRIPPIER NI LODI NI HERRERA...

Aunque aún no estarán disponibles para jugar ni Luis Suárez ni Kieran Trippier ni Renan Lodi ni, quizá, Ángel Correa, sumados este lunes a la pretemporada, ni tampoco Savic, Felipe, Marcos Paulo y Joao Félix, en recuperación de sus lesiones, ni Héctor Herrera, el único jugador que queda por reincorporarse al equipo -jugó la madrugada del pasado lunes la final de la Copa Oro-, el once en Cádiz presentará mayoritariamente una composición del primer equipo.

Mientras la portería será para Jan Oblak, a De Paul, previsiblemente como interior derecho, se le sumarán en el medio campo Geoffrey Kondogbia, por el centro, y Thomas Lemar, por la izquierda, con el citado Carrasco para la banda derecha y con Saúl Ñíguez, con su salida aún latente, de nuevo como el carrilero zurdo.

Sólo en el ataque -sin Luis Suárez, Correa, Joao Félix ni Marcos Llorente, al menos en el once en el caso del internacional español- habrá protagonismo del filial, de nuevo con la titularidad de Giuliano, hijo de Simeone, por cuarto encuentro consecutivo en esta preparación veraniega, acompañado por Borja Garcés, goleador en el último triunfo por 1-2 en Wolfsburgo, o por Sergio Camello.

A lo largo del encuentro, mientras, podría haber minutos ya de recorrido en esta pretemporada para Koke Resurrección, el capitán, o Marcos Llorente; dos hombres fundamentales del actual campeón de Liga, que apuran su puesta a punto para entrar también juego, como lo hará este miércoles Rodrigo De Paul. Diez días después, esperan el Celta, Balaídos y el inicio de la defensa del título.

Iñaki Dufour