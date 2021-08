Croacia.- Organizaciones de DDHH advierten de la falta de garantías del mecanismo de control fronterizo de Croacia

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)



Organizaciones internacionales han advertido de que el mecanismo de control fronterizo recientemente anunciado por Croacia, destinado a proporcionar una monitorización independiente de Derechos Humanos, "parece no cumplir con los estándares necesarios para garantizar su efectividad y éxito".



Así lo ha expresado en un comunicado la ONG Human Rights Watch (HRW), que ha incidido en que las organizaciones han subrayado que cualquier mecanismo de control fronterizo debe ser "independiente en la ley y en la práctica y tener recursos suficientes y un mandato sólido para monitorizar las operaciones relacionadas con la frontera en cualquier lugar del territorio de un estado".



"Los mecanismos debería ser capaces de garantizar que todas las violaciones de Derechos Humanos documentadas se investiguen de forma rápida y exhaustiva y de perseguir eficazmente la rendición de cuentas de los responsables de las violaciones y el acceso a la justicia de cualquier persona cuyos derechos sean violados", han aseverado.



Sin embargo, han lamentado, los informes y declaraciones oficiales sobre el mecanismo de vigilancia de fronteras recientemente establecido en Croacia "plantean serias preocupaciones, en particular con respecto al mandato, la eficacia y la independencia del organismo".



"El Gobierno croata anunció que las negociaciones sobre el mecanismo han concluido, pero no ha revelado públicamente más detalles sobre su estructura o funcionamiento", han apuntado las organizaciones internacionales, que han recibido información sobre que el mecanismo se limitaría a las comisarías de Policía alrededor de la frontera, los pasos fronterizos y los centros de detención.



En este sentido, han señalado que dado que la gran mayoría de las prácticas ilegales documentadas tienen lugar fuera de los cruces fronterizos oficiales de Croacia, las instalaciones policiales o los procedimientos formales, y en las profundidades del territorio del país, "cualquier limitación geográfica o de procedimiento en la vigilancia fronteriza crearía puntos ciegos y permitiría que continuaran las violaciones".



Así, han recordado que la guía del Comité para la Prevención de la Tortura del Consejo de Europa deja en claro que el control efectivo de las fronteras requiere un acceso "sin restricciones" a las áreas fronterizas, a la documentación relevante y a las presuntas víctimas de violaciones



También, han añadido, requiere la autoridad para interactuar directamente con las fiscalías y otras personas con información relevante para sus investigaciones, incluidas las organizaciones internacionales, la sociedad civil y los medios de comunicación.



"La investigación de las violaciones de los derechos fundamentales por parte de la Policía, los guardias fronterizos u otros actores gubernamentales es una cuestión políticamente delicada. Para garantizar que el mecanismo sea creíble y eficaz, debe involucrar a instituciones u organizaciones independientes que tengan experiencia en monitoreo, como organizaciones de la sociedad civil, agencias de Naciones Unidas e instituciones nacionales de Derechos Humanos, que no dependan financieramente del Gobierno", ha demandado.



Así, han insistido en que cualquier acuerdo sobre un mecanismo nacional en Croacia que no se alinee con este estándar, "sentaría un precedente negativo para los futuros mecanismos de control fronterizo" y "socavaría seriamente el compromiso de la Comisión Europea de poner fin a las violaciones en sus fronteras externas".



"La comisión también debe presionar a Croacia para que ponga fin a sus violaciones de los derechos fundamentales en sus fronteras y proporcione pruebas sólidas de investigaciones exhaustivas de las denuncias de retornos colectivos y violencia contra migrantes y solicitantes de asilo en sus fronteras", han sentenciado.