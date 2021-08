Bolivia recuerda su "revolución agraria" con tensiones por las tierras

El presidente de Bolivia, Luis Arce (c), participa en un acto del "Día de la Revolución Agraria, Productiva y Comunitaria" hoy, en el estadio de San Julián (Bolivia). EFE/ Stringer

La Paz, 2 ago (EFE).- Bolivia conmemoró este lunes el "Día de la Revolución Agraria, Productiva y Comunitaria" con tensiones y advertencias entre el Gobierno de Luis Arce y la gobernación de la región oriental de Santa Cruz, el motor económico del país, por las políticas nacionales de distribución de tierras.

El evento oficial para conmemorar la fecha se llevó a cabo en la localidad de San Julián, el bastión político del gubernamental Movimiento al Socialismo (MAS) en Santa Cruz, la región más próspera y poblada de Bolivia donde prevalece la oposición a ese partido pese a sus intentos por ganar espacios allí.

Miles de campesinos, indígenas y colonos afines al MAS, incluidos varios de zonas andinas, acudieron al estadio de San Julián para el acto encabezado por el presidente Luis Arce que estuvo acompañado por varios de sus ministros, dirigentes sindicales leales al oficialismo y por el exmandatario Evo Morales.

En su discurso, Arce advirtió de que su Gobierno avanzará con "firmeza" en el proceso de saneamiento, titulación y distribución de tierras iniciado durante la Presidencia de Evo Morales y que, según el gobernante, tuvo irregularidades durante la gestión transitoria de Jeanine Áñez.

"La tierra es para todos los bolivianos sin distinción alguna. En consecuencia, no vamos a otorgar un centímetro de tierra a intereses que no precautelen el desarrollo de nuestro pueblo y la producción legítima del Estado Plurinacional de Bolivia", aseguró.

"Somos pueblos de paz, pero que nadie se equivoque, estamos dispuestos de pie a defender nuestra Constitución", advirtió Arce.

El mandatario remarcó que la distribución de tierras es "competencia privativa y exclusiva" del Gobierno central y que la Constitución vigente desde 2009 lo establece de esa forma para que "ninguna gobernación, ninguna alcaldía (...) pretendan atribuirse competencias que no le corresponden".

Arce aludió de esa forma a las acciones emprendidas desde la Gobernación cruceña, liderada por el opositor Luis Fernando Camacho, ante recientes denuncias de invasiones de territorios indígenas por parte de colonos.

EL CONFLICTO

El mes pasado, Camacho convocó a una reunión de la Comisión Agraria Departamental (CAD), una figura reconocida por la normativa agraria vigente, para tratar las denuncias citadas.

El oficialismo ha cerrado filas en contra de la citada comisión, mientras que las autoridades del estatal Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) declinan participar en las reuniones convocadas por Camacho alegando que los temas de tierras son competencia del nivel central.

Precisamente para esta jornada estaba prevista una nueva reunión de la CAD que no se realizó por la ausencia del director departamental del INRA, quien será denunciado por Camacho ante la Fiscalía por "incumplimiento de deberes".

El gobernador cruceño convocó a un nuevo encuentro de la comisión el próximo 13 de agosto que se efectuará en las instalaciones departamentales del INRA.

En una reunión convocada por el Comité Cívico Pro Santa Cruz en la que se aborda el asunto, Camacho advirtió de que no permitirán "que atropellen" las áreas protegidas, territorios indígenas ni la "forma de vida" de los cruceños.

"Somos un pueblo pacífico, pero valiente. Vamos a dar batalla y vamos a dar pelea desde el histórico Comité Pro Santa Cruz", sostuvo el político y prometió que apoyará todas las acciones que definan los cívicos regionales.

EL 2 DE AGOSTO

Desde 1937 el 2 de agosto se celebra en Bolivia el "Día del Indio" y desde 1953 también el Día de la Reforma Agraria, porque en ese año el gobierno de entonces aprobó también el reparto de tierras a campesinos.

En 2007 el Gobierno de Evo Morales cambió el denominativo por el "Día de la Revolución Agraria, Productiva y Comunitaria" por la connotación despectiva que adquirió la palabra indio en Bolivia.

Arce destacó que esta fecha significa "una conquista" del movimiento indígena y campesino del país y firmó una serie de decretos para promover la reactivación del sector productivo.