Berlusconi trata de recoser la coalición derechista tras las últimas crisis

Roma, 3 ago (EFE).- El ex primer ministro italiano Silvio Berlusconi se reunió hoy con la líder ultraderechista Giorgia Meloni, con el objetivo de acercar posturas tras los últimos desencuentros en la coalición que comparten con el líder de la Liga, Matteo Salvini.

Berlusconi, de 84 años y prácticamente apartado de los focos tras sus problemas de salud, recibió en su mansión de Cerdeña (este) a Meloni, líder del partido ultraderechista Hermanos de Italia (FdI), acompañada por una figura muy próxima a ambos, el exministro Ignazio La Russa.

Finalmente en el encuentro "se superó cualquier incomprensión" y se "reforzó el clima de colaboración entre las distintas fuerzas de centroderecha" con la perspectiva de concurrir de nuevo juntas en las elecciones generales de 2023, informan los medios locales.

La reunión entre los dos se enmarca en los esfuerzos de Berlusconi por reforzar la coalición entre su partido, Forza Italia (FI), FdI y la Liga, la lista más votada en las elecciones generales de 2018, aunque no gobernó, y la más fuerte en los sondeos.

No obstante, la alianza, con la que las derechas quieren sumar fuerza para llegar al poder tras una década sin controlarlo, ha sufrido varias divisiones que han puesto en riesgo su estabilidad.

En primer lugar, Meloni se ha quedado sola como única oposición al Gobierno de unidad nacional dirigido desde el pasado febrero por el economista Mario Draghi, mientras que el partido de Berlusconi y el de Salvini están representados en el Consejo de Ministros.

Paralelamente Salvini, hasta ahora el más fuerte de la unión, asiste desde hace meses al rápido auge de Meloni, cuyo partido se sitúa el primero en algunas encuestas de intención de voto, con más del 20 %, cuando en los comicios de 2018 obtuvo un 4 %.