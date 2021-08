AV.- JJ.OO/Fútbol.- España jugará por la medalla de oro contra Brasil

03-08-2021 La selección olímpica española antes de la prórroga del partido contra Japón, en semifinales de los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020 DEPORTES @SEFUTBOL



Los españoles apean a Japón, en otra prórroga, para volver a una final olímpica 21 años después



MADRID, 3 (EUROPA PRESS)



La selección olímpica española de fútbol ha ganado este martes a Japón y disputará la final de los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020 este sábado contra Brasil, tras un partido que se fue de nuevo a la prórroga y que tuvo a Marco Asensio como héroe.



Este sábado, la selección española tendrá la oportunidad de ganar una medalla de oro olímpica que acompañe a la de Barcelona 1992, y haga olvidar la lejana plata de Sydney 2000. Y lo hará tras un golazo de Asensio a 5 minutos del final de la prórroga.



Los españoles dominaron el balón, fueron mejores y tuvieron más ocasiones, sin concretar. Faltó de nuevo esa chispa ofensiva que evite alargar los partidos, y esta vez no hubo oleada goleadora ni en la prórroga, pero sí un único tanto que vale una final olímpica ante la vigente campeona Brasil.



Tanto Japón como España venían de jugar prórroga en los cuartos de final. Los japoneses superaron en la tanda de penaltis a Nueva Zelanda y España evitó llegar a ella ante Costa de Marfil. Esta vez, de nuevo, no hizo falta la muerte súbita.



Pese al cansancio, pese al ya conocido clima, los de Luis de la Fuente fueron a más, con cambios acertados por parte del seleccionador. Aprovecharon, además, que los mejores jugadores de Japón, como Take Kubo o Ritsu Doan, se fueron al banco para encerrar a los anfitriones y aprovechar la calidad de Asensio para finiquitar el choque.