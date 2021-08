Afganistán.- Al menos seis heridos en un ataque con coche bomba a la residencia del ministro de Defensa afgano

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)



Las autoridades afganas han informado de un ataque con coche bomba en el centro de Kabul a la residencia del ministro de Defensa en funciones, el general Bismilá Jan Mohammadi, quien no se encontraba en el lugar y se encuentra a salvo, aunque habría dejado al menos seis heridos.



El ataque ha tenido lugar alrededor de las 20.00, hora local, seguido de disparos esporádicos y pequeñas explosiones de granadas de mano, ha informado un portavoz del Ministerio de Defensa, informa la cadena afgana Tolo News.



Al menos seis personas han resultado heridas en el ataque, ocurrido en una zona también cercana a la Embajada de Irán, situada en el Distrito 10 de la capital afgana, lugar en el que se encuentran las residencias sobre todo de altos funcionarios y miembros del Gobierno.



Los responsables del ataque, cuya autoría no ha sido aún reivindicada, habrían entrado en el edificio aprovechando la confusión producida por la explosión. La escaramuza ha sido repelida por la Policía, que ha abatido a tres hombres armados y rescatado una treintena de civiles, según el Ministerio de Interior.



Este nuevo ataque se produce después de una semana de fuertes enfrentamientos, especialmente en las provincias de Herat y Helmand, entre las fuerzas de seguridad afganas y los talibán, que han intensificado sus ataques tras el anuncio de Estados Unidos y el resto de la coalición internacional de abandonar Afganistán.



El presidente de Afganistán, Ashraf Ghani, pidió lunes a los parlamentarios que usen sus contactos para movilizar a la población frente a los talibán y reiteró que el grupo no querrá participar en unas conversaciones de paz en Doha --estancadas desde hace meses-- si continúa logrando avances sobre el terreno.



Los avances de los talibán, que se han hecho con zonas fronterizas con Pakistán, Tayikistán e Irán, han provocado el temor de que puedan aprovechar esta posición de fuerza en el proceso de paz, lanzado a raíz del acuerdo de paz firmado en febrero de 2020 entre los insurgentes y Estados Unidos, cuya cada vez menor presencia en suelo afgano ha animado al grupo insurgente a aumentar sus ataques.