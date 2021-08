Acceden a la final de saltos los favoritos salvo el suizo Guerdat

EFE/EPA/MICHAEL REYNOLDS

Tokio, 3 ago (EFE).- Todos los favoritos salvo el Steve Guerdat, con 'Venard de Cerisy', se han clasificado para la final del concurso de saltos de obstáculos de los Juegos Olímpicos de Tokio tras disputarse este martes la clasificatoria.

Guerdat, número tres del ránking mundial y campeón olímpico en Londres 2012, no pudo pasar la criba inicial, al penalizar con cuatro puntos tras cometer un derribo.

De hecho, los treinta que se clasificaron fueron los que no derribaron. Pasaron todos los que hicieron un recorrido limpio o con una penalización por exceso de tiempo. El helvético acabó con un 4, al igual que el español Eduardo Álvarez Aznar, con 'Legend', que derribó el penúltimo obstáculo y tuvo que decir adiós de forma prematura.

Entre los que superaron sin derribos el recorrido estuvieron el número uno mundial, el alemán Daniel Deusser, con 'Killer Queen', el dos, el también suizo Martin Fuchs y 'Clooney 51', y el subcampeón olímpico en Río 2016, el sueco Peder Fredricson, con 'All In'.

El mejor crono entre los que hicieron 0 lo logró el británico Ben Maher, con 'Explosion W', on 81.34, por delante del irlandés Darragh Kenny, con 'Cartello', con 82.01, y de la israelí Ashlee Bond, con 'Donatello 141' (82.84).

También se clasificaron los otros dos miembros de la armada británica, Scott Brash/'Jefferson', cuarto del ránking mundial, y Harry Charles/'Romeo 88'

La estadounidense Jessica Springsteen, hija del cantante Bruce Springsteen, se quedó también fuera con 'Don Juan van de Donkhoeve' con cuatro puntos, al igual que su compatriota Kent Farrington, con 'Gazelle', quinto del ránking mundial.

Este miércoles se disputará en el Parque Ecuestre la final individual de saltos a partir de las 11.00 GMT.