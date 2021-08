75-84. Francia peleará con la Eslovenia de Doncic por un puesto en la final

EFE/EPA/KIMIMASA MAYAMA

Saitama (Japón), 3 ago (EFE).- La selección francesa se medirá con la Eslovenia de Luka Doncic por un puesto en la final de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, después de haber superado en cuartos a una Italia que fue capaz de recuperarse e igualar el duelo hasta los últimos dos minutos del encuentro.

Cumpliendo las expectativas, aunque de una forma mucho más ajustada de lo previsto, Francia estará peleando por las medallas tras superar a una correosa Italia, con Rudy Gobert (22 puntos y 9 rebotes) y Nico Batum (15 puntos y 14 rebotes) como jugadores clave, además de la producción ofensiva de Evan Fournier (21 puntos, 3 rebotes y 4 asistencias).

El conjunto galo gobernó el rebote (33-49 a su favor) y estuvo más acertado en los lanzamientos de tres puntos (7 de 22, 32% de acierto por un 21% italiano), pero perdió una veintena de balones, algo poco excusable para un conjunto de su categoría, y sobre todo, tuvo que sufrir la competitividad italiana, con un gran Danilo Gallinari (21 puntos y 10 rebotes) y de nuevo el acierto de Simone Fontecchio (23 puntos)

Italia, un conjunto que suple con carácter y batalla una plantilla que no es de relumbrón, se subió a las barbas de la selección francesa desde el inicio. Fontecchio y Achille Polonara se fabricaron un parcial 6-0 para dar un liderazgo inicial a Italia (12-6, min. 4), al que Francia dio la vuelta en tres minutos (16-18), aunque de nuevo los italianos se despegaron al final de cuarto (25-20).

Necesitó mucho esfuerzo Francia para llevar el partido hacia sus intereses. Del 42-43 al descanso consiguió estirarlo hasta los diez puntos, máxima renta hasta el momento, con el 46-56 en el minuto 24.

Todo parecía hecho cuando el conjunto galo llegó a dominar de 13 puntos en el final del tercer cuarto (51-64, min. 28), pero la competitividad italiana no tiene límites y llegaron a igualar el encuentro a 6 minutos del final (66-66, min. 34).

El duelo se mantuvo en una distancia estrecha hasta los últimos dos minutos (73-73). Batum acertó desde los 6,75 metros, los dos siguiente ataques italianos fueron infructuosos y Gobert consiguió y acertó dos tiros libres que sabían a oro a falta del último minuto (73-78).

El pívot de los Utah Jazz cometió una falta aprovechada por Danilo Gallinari, pero la compensó corriendo al hueco en la zona que encontró Heurtel para colgarse de dos manos. Esta vez los triples de Fontecchio y Gallinari no llegaron a tiempo para salvar a Italia que quedó eliminada de Tokio 2020. Francia se citará con Doncic y compañía por un hueco en la final olímpica.

- Ficha técnica:

75 - Italia (25+17+12+21): Pajola (2), Tonut (4), Polonara (15), Fontecchio (23), Melli (2) -quinteto inicial-, Gallinari (21), Mannion (5), Moraschini, Ricci y Vitali (3).

84 - Francia (20+23+21+20): De Colo (4), Fournier (21), Yabusele, Batum (15), Gobert (22) -quinteto inicial-, Albicy, Fall (7), Heurtel (10), Luwawu Cabarrot (5), Ntilikina y Poirier.

Árbitros: Roberto Vázquez (PUR), Juan Fernández (ARG) y Steven Anderson (USA). Sin eliminados.

Incidencias: tercer partido de cuartos de final del torneo masculino de baloncesto de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, disputado en el Saitama Super Arena, sin espectadores por las medidas sanitarias contra la pandemia de coronavirus.