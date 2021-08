Sin casi descanso, Sporting Cristal y Universitario reviven viejas rencillas

En la imagen, jugadores de Universitario celebran un gol. EFE/Paolo Aguilar/Archivo

Lima, 2 ago (EFE).- El Sporting Cristal continúa este martes su apretado calendario de partidos con el clásico limeño frente a Universitario de Deportes, el duelo más atractivo de la cuarta jornada de la segunda etapa de la liga peruana.

Los dos equipos llegan a este encuentro en busca de un triunfo que los redima de sus tropiezos del último fin de semana, donde ninguno pudo conseguir la victoria.

Cristal, de resaca tras haber conquistado la Copa Bicentenario al Carlos Mannuccci (2-1), no pudo pasar del empate a un gol frente al Deportivo Municipal, aunque sigue con unos números envidiables ya que en los torneos nacionales solo ha sido derrotado una vez en lo que va de temporada.

"Estamos jugando cada tres días. No es fácil, pero queremos ganar porque eso viene en la sangre celeste", comentó el entrenador del Sporting Cristal, Roberto Mosquera, tras el empate registrado frente al Municipal.

Por su parte, Universitario perdió 1-3 frente a Mannucci, gracias a una notable actuación del uruguayo Felipe Rodríguez, que sigue en racha al sumar dos goles más en su cuenta particular, lo que lo consolidar con nueve tantos como el máximo goleador de la temporada.

"Nosotros trataremos de jugar contra Cristal de la mejor forma posible. Hay que dar vuelta a la página. No tenemos tiempo, nunca nos permiten tener tiempo. Nunca nos dan desahogo, siempre nos ahogan", lamentó el técnico argentino de la 'U', Ángel Comizzo, en referencia a la programación de los partidos de su equipo.

Para el equipo crema será la revancha del partido de la primera etapa de la liga, donde la 'U' cayó derrotada por 1-0 con un gol de Alejandro Hohberg, que castigó a su exequipo.

También está aún reciente la final nacional del año pasado donde Cristal también se impuso a Universitario para proclamarse campeón de liga.

Por su parte, tras situarse líder al golear por 1-5 al Binacional con un triplete del argentino Bernardo Cuesta, el Melgar de Arequipa se medirá al Cusco en busca de un nuevo triunfo ante un rival accesible que aún no sabe lo que es ganar en esta nueva fase de la temporada.

En una circunstancia similar está César Vallejo, segundo clasificado con 7 puntos, los mismos que Melgar, y que en esta cuarta fecha se enfrentará al colista Sport Huancayo.

La jornada la cerrará Alianza Lima frente al Cantolao, en un duelo donde los blanquiazules tratarán de reencontrarse con la victoria tras acumular dos empates consecutivos que han enfriado las buenas sensaciones de la primera jornada, en la que golearon por 4-1 al Ayacucho.