Sergio Dalma entona el mea culpa por saltarse las medidas anti-covid: "Me excedí, mi actuación no fue la adecuada"

MADRID, 2 (CHANCE)



Sergio Dalma vivió un momento complicado ayer en Murcia. La organización de Las noches del Malecón se vio a obligada a suspender el concierto que estaba ofreciendo el cantante catalán por animar al público a saltarse las medidas anti-Covid.



El arrepentimiento no ha tardado en llegar y Sergio Dalma ha entonado el mea culpa pidiendo disculpas vía redes sociales. "Ante lo sucedido ayer quiero pedir disculpas al público y a la organización. Lo cierto es que algunas personas estaban levantándose para bailar en su asiento y yo me excedí en mi ánimo de intentar que todos disfrutaran desde su asiento, pero de pie y siempre con mascarilla. Eso incumplió el protocolo del ciclo de conciertos porque no se puede hacer y, por ello, pido disculpas".



Consciente de las graves consecuencias que el Covid ha traído para la cultura en general y la música en particular, el cantante asegura que es "un artista que ha retomado una gira tras casi dos años de parón por esta horrible situación, con un protocolo exhaustivo anti covid para todo el equipo y para mí mismo". Su mensaje continúa recalcando que su pretensión era únicamente que el público disfrutara y que siempre cumple escrupulosamente con las medidas de prevención impuestas por la pandemia.



La actitud de Sergio Dalma ha generado una auténtica revolución en redes sociales que se han llenado de vídeos del cantante catalán animando a la gente a levantarse, eso sí, pidiendo que usaran la mascarilla. Y es que la pretensión de Sergio era una sola esa noche: "Quería que la gente se levantara de su asiento a disfrutar de algunas de mis canciones, insisto, siempre con mascarilla. De todas formas, mi actuación de ayer no fue la adecuada y pido disculpas por ello", concluye el artista.