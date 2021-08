Scariolo: "Siempre hemos dado la cara contra Estados Unidos"

El seleccionador español Sergio Scariolo daba instrucciones a los jugadores en un partido de los Juegos OIlímpìcos. EFE/Kai Fösterling

Saitama (Japón), 2 ago (EFE).- El entrenador de la selección española de baloncesto, el italiano Sergio Scariolo, recordó que España siempre "ha dado la cara" contra la selección de Estados Unidos, a la que se enfrentarán este martes (13.40 horas, 06.40 CET) en los cuartos de final de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

"Siempre les hemos dado guerra, les hemos dado la cara, les hemos tuteado. Ese es el objetivo y luego cuando entras en el final, en un último cuarto abierto, en los 4 ó 5 minutos finales del partido puede haber muchas variables", explicó Scariolo en una rueda de prensa telemática previa al encuentro de mañana.

El técnico del conjunto español recalcó que se centran en su propio trabajo. "Tenemos que centrarnos sobre lo que tenemos que hacer nosotros, por supuesto el respeto que nuestro equipo se ha ganado durante los últimos años es un arma de doble filo, van a ir preparados para afrontarnos, estarán concentrados", admitió.

España ya disputó dos finales olímpicas, en Pekín 2008 y Londres 2012, y una semifinal en Río 2016 contra el equipo norteamericano, esto provoca que el conjunto estadounidense conozca la competitividad del combinado español.

"La otra cara de la medalla de ganarte un respeto es que nadie juega despistado contra ti, nadie juega mal preparado ni menos que al 100% de concentración y es lo que siempre hemos afrontado estos años, no es una novedad, nada que no esperemos. Además en un partido de cuartos de final, de eliminación directa, son los partidos en los que cualquier equipo, incluido EEUU, sube un poquito el nivel de su juego, su concentración, su intensidad", analizó.

España afrontará ese duelo con poco más de un día de descanso, sobre lo que Scariolo dijo que están "incidiendo" en la recuperación, pero también en el aspecto mental "sintetizando mucho la información", ante un rival con jugadores "con una cantidad desbordante de talento" pero a los que conocen y tienen "una línea de juego bastante definida".

Para el técnico, incluso la derrota contra Eslovenia de ayer (85-97) les da "más fuerza mental" porque demostraron "poder competir perfectamente" contra una de las sorpresas del torneo.

"Llevar un partido a casi 40 minutos contra un rival que parecía casi insuperable está bien. También aprendimos que hay detalles, pequeñas cosas, sobe todo en los minutos finales que marcan la diferencia en partidos igualados. Ese tiro, ese rebote, esa pérdida, en esos últimos tres minutos, te las juegas, quien consigue jugarlos mejor tiene más opciones de ganar", explicó sobre la derrota.

Para Scariolo la victoria que Francia consiguió contra el conjunto estadounidense en la primera jornada (83-76) no sirve de referencia para el equipo español, porque el conjunto galo es "completamente opuesto" al español, especialmente en el apartado físico, que les hace competir de forma "completamente diferente".

Además, el entrenador recordó que en ese partido Estados Unidos acababa de incorporar "tres jugadores importantísimos" como Khris Middleton, Jrue Holiday y Devin Booker, que venían de la final de la NBA. "Ahora ha entrado en rotación, dos en el quinteto inicial, así que es un equipo diferente. No veo que haya mucha referencia", dijo.

El técnico italiano consideró que un Estados Unidos al máximo de sus posibilidades es casi imposible de batir, pero si no es así, pueden tener una oportunidad.

"Está claro que si el mejor equipo, con las mejores individuales juega al tope de sus posibilidades y en equipo todos los demás no tienen nada que hacer. Si esto no pasa, hay otros equipos que pueden buscar la fórmula para poder competir y ganar", señaló.