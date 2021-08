Santander, Telefónica y ACS son las mayores empresas españolas según Fortune

Sede del Banco Santander en Boston, Massachusetts, (Estados Unidos). EFE/CJ GUNTHER/Archivo

Nueva York, 2 ago (EFE).- Banco Santander, Telefónica y ACS son las empresas españolas con más ingresos pero han retrocedido entre las mayores corporaciones del mundo, según la clasificación "Fortune Global 500" de 2021 publicada este lunes por la revista Fortune.

El banco dirigido por Ana Botín se sitúa en el número 120 de una lista de 500 empresas internacionales, una importante caída de 27 puestos respecto al año anterior que, sin embargo, no le ha impedido mantenerse líder de las empresas españolas (7) y latinoamericanas (8).

La siguiente española es la firma de las telecomunicaciones Telefónica, que ha retrocedido 22 puestos hasta situarse en el 223; y después están ACS (puesto 295), Iberdrola (319), Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (337), Repsol (381) y Mapfre Group (493).

El editor de la lista de Fortune, Scott DeCarlo, explicó a Efe que Inditex y Naturgy Energy "se han caído de la última edición de la lista Fortune Global 500 debido al impacto negativo de la pandemia COVID-19 en sus ingresos en el año fiscal 2020".

En cuanto a las empresas latinoamericanas, Brasil es el país más representado, con seis corporaciones: Petrobras (181), JBS (202), Vale (294), Itaú Unibanco Holding (322), Banco Bradesco (426) y Banco do Brasil (482), mientras que México cuenta dos: América Móvil (237) y Pemex (257).

A nivel mundial, la cadena estadounidense de supermercados Walmart ha encabezado por octavo año consecutivo la clasificación, seguida por las chinas State Grid (2), China National Petroleum (4) y Sinopec (5), así como el gigante del comercio electrónico Amazon (3).

En conjunto, el medio millar de compañías recopilado por Fortune generó unos ingresos superiores a un tercio del PIB (Producto Interior Bruto) del mundo entero, 31,7 billones de dólares, un 5 % menos que el año anterior.

Las 500 empresas, que emplean a 69,7 millones de personas a nivel global, tuvieron un descenso conjunto en sus beneficios del 20 % en el año marcado por la covid-19, hasta 1,6 billones de dólares.

Los países con más empresas en el ránking son China continental, con 135; Estados Unidos, con 122; y Japón, con 53, que representan conjuntamente más del 60 % de la lista y de sus ingresos totales.

Entre los detalles más destacables figura la mayor presencia de mujeres como consejeras delegadas, nueve más, y la incursión de 27 firmas debutantes y 18 que regresan tras un paréntesis de al menos un año.

DeCarlo señaló que los "cambios radicales que ha generado la pandemia tendrán implicaciones de largo plazo para las empresas de todo el mundo", pero las que constan en el ránking lo han usado como "catalizador" y han mostrado cómo "adaptarse, evolucionar y reinventarse".

"La Global 500 es una foto de un mundo que estamos dejando atrás rápidamente y también una guía sobre el nuevo entorno que está formándose", agregó.

El listado de las diez mayores empresas por volumen de ingresos (cifras expuestas en millones de dólares) de "Fortune Global 500" del ejercicio 2020 es el siguiente:

PUESTO EMPRESA PAÍS INGRESOS

----- --------- ---------- -----------

1 Walmart (EE.UU.) 559.151

2 State Grid (China) 386.617,7

3 Amazon.com (EE.UU.) 386.064

4 China National Petroleum (China) 283.957,6

5 Sinopec (China) 283.727,6

6 Apple (EE.UU.) 274.515

7 CVS Health (EE.UU.) 268.706

8 UnitedHealth Group (EE.UU.) 257.141

9 Toyota Motor (Japón) 256.721,7

10 Volkswagen (Alemania) 253.965

La relación de empresas españolas presentes en la lista es la siguiente (cifras expuestas en millones de dólares):

PUESTO EMPRESA INGRESOS

----- --------- ---------- -----------

120 Banco Santander 73.630,1

223 Telefónica 49.082,9

295 ACS 39.967,2

319 Iberdrola 37.767,0

337 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 35.872,1

381 Repsol 32.188,3

493 Mapfre Group 24.641,5

La relación de empresas latinoamericanas presentes en la lista es la siguiente (cifras expuestas en millones de dólares):

PUESTO EMPRESA PAÍS INGRESOS

----- --------- ---------- -----------

181 Petrobras (Brasil) 56.683,0

202 JBS (Brasil) 52.429,0

237 América Móvil (México) 47.326,0

257 Pemex (México) 44.383,6

294 Vale (Brasil) 40.018,0

322 Itaú Unibanco Holding (Brasil) 37.279,7

426 Banco Bradesco (Brasil) 28.539,3

482 Banco do Brasil (Brasil) 25.149,6

