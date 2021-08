Rosa Benito desvela qué ocurrió la noche que fue pillada con 'El Chatarrero', ex de Agatha Ruiz de la Prada

01-01-1970 Rosa Benito en una imagen de archivo de Europa Press. SOCIEDAD EUROPA ESPAÑA



MADRID, 2 (CHANCE)



Se le nota en la mirada que vive enamorada, dice la canción de Rafa Serna, y que fácilmente le podríamos aplicar a Rosa Benito por el brillo que han adquirido sus ojos tras disfrutar de una velada nocturna con Luis Miguel Rodríguez 'El chatarrero', ex de Agatha Ruiz de la Prada. La colaboradora televisiva ha aclarado en primera persona lo que verdaderamente ocurrió aquella noche en la que cenó en un lugar con encanto y en muy buena compañía.



La cita entre Rosa Benito y Luismi hizo saltar todas las alarmas y la relación de la tía de Rocío Carrasco con el empresaio, de llegar a puerto, podría convertirse en el esperado romance del verano. Pero, de momento, eso no es posible. Rosa ha explicado que "fue una cena de compañeros con Agustín Bravo y Teresa Bueyes, que es muy amiga de Luis Miguel. Fue una cena en un lugar público, no tengo por qué esconderme, soy una persona libre" y tras lo expuesto ha aclarado "Ni estoy enamorada ni nada de nada, por ahora" dejando así abierta la puerta a la posibilidad de enamorarse.



Pero no estar enamorada no es óbice para deshacerse en elogios con su nuevo amigo "Es una persona súper agradable, encantadora, me lo pasé muy bien con él", ha dicho de Luismi, así como también ha desvelado la proposición que el ex de Agatha Ruiz de la Prada y Carmen Martínez Bordiú le hizo "me invitó al puerto a los toros, pero no voy a ir", ha concluido. Si Luismi consigue finalmente que Rosa Benito sea este año su compañera de tendido, el tiempo nos lo dirá.